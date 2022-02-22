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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Başakşehir'den bir galibiyet daha

22 Şubat 2022, Salı 21:30
İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

2. dakikada Medpol Başakşehir'in gelişen atağında Gulbrandsen sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına yaklaşan ve açısını düzelten Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Sehiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında, Guilherme'nin altı pas önüne gönderdiği topa Skubic kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Chadli'den aldığı pasla Konya ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

37. dakikada Konyaspor öne geçti. Savunmadan kaptığı topla hızla çıkan Michalak, orta sahadaki Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Bytyxi, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

49. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Serdar Gürler, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

60. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler ceza sahasına girdi. Son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

62. dakikada Başakşehir öne geçti. Turuncu-lacivertli takımın Konya sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile altı pas içine indirdi, Konya savunmasında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

75. dakikada Konyaspor etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Rahmanovic, ceza sahasındaki Bytyqi'ye pasını atı. Rakibinden kurtulan Bytyqi çok sert vurdu, kaleci Volkan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada ev sahibi takım 3. golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Atabey sağ kanattan ceza sahasına girdi, yerden gönderdiği topa Gulbrandsen yakın mesafeden gelişine vurdu, kaleci Sehiç topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Bytyqi'nin kullandığı kornerde arka direkte Ahmed Hassan yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Gulbrandsen 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.

Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Ndayishimiye sakatlandı

​​​​​​​Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.

AA

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