Başakşehir'den İskoçya'da 4 gollü galibiyet

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda İskoçya temsilcisi Hearts'ı 4-0 yendi.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Serdar Gürler kafayla vurdu ancak savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 20. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Aleksic kafayla vurdu. Kaleci Gordon son anda topu kornere tokatladı. Korner atışından gelen meşin yuvarlağı bu kez Duarte kafayla kaleye yönlendirirken, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı. 23. dakikada Medipol Başakşehir ceza alanında oluşan karambolde Haring'in kafa vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Duarte çizgi üzerinden çıkardı. 26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Hearts savunmasının uzaklaştıramadığı top Hasan Ali Kaldırım'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34. dakikada Serdar Gürler ile gelişen Medipol Başakşehir atağında, ceza alanında topla buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gordon'dan döndü. Aleksic'in tamamladığı top üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle yapılan saygı duruşunun ardından başladı. 50. dakikada Medipol Başakşehirli Traore'nin şutunda top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 67. dakikada Medipol Başakşehir ikinci golü buldu. Sol taraftan korner atışını kullanan Deniz Türünç'ün arka direğe doğru gönderdiği topu Ndayishimiye kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-2. 75. dakikada Medipol Başakşehir, farkı üçe çıkardı. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan ve üç futbolcunun arasından ceza alanına giren Okaka'nın vuruşunda, Kingsley'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-3. 82. dakikada Medipol Başakşehir skoru 4-0'a getirdi. Chouiar'ın pasıyla ceza alanı çizgisi üzerinde topla buluşan Berkay'ın sol ayakla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4. Medipol Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kazanarak grup maçlarına galibiyetle başladı. AA

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