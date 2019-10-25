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Başakşehir'den ülke puanına önemli katkı

25 Ekim 2019, Cuma 22:15
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında Avusturya'nın Wolfsberger takımını 1-0 yenen Medipol Başakşehir hem gruptan çıkma imkanını güçlendirdi hem de UEFA'da ülke puanı klasmanında Türkiye adına çok önemli puanları kazandırdı.

Ülke puanı, futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirliyor. İlk 10 sırada yer alan ülkeler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebiliyor. Türkiye, şu anda sıralamada Avusturya'nın önünde 11. basamakta yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan ekibin, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi biletini alması durumunda ekstra bir kontenjan açılacak ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla doldurulacak. Bundan dolayı Türkiye'nin 11. sıradaki yerini koruması 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonunun doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılması adına da büyük önem taşıyor.

Medipol Başakşehir, kıyasıya bir yarışın yaşandığı 11. sıra için Türkiye'nin en ciddi rakibi Avusturya'nın temsilcisi Wolfsberger'i yenerek ülke puanı adına çok kritik bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetle Türkiye puanını 31.4'e yükseltirken, Avusturya'nın puanı 30.125 oldu. Eğer Medipol Başakşehir dün yenilseydi Türkiye 31 puanda kalırken, Avusturya'nın puanı 30.525'e yükselecekti. Bu da aradaki puan farkını 2 galibiyetten de aşağıya çekecekti.

Turuncu-lacivertli ekip, Wolfsberger ile 7 Kasım'da bu kez deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden alınacak puan ya da puanlar da Avusturya'nın önündeki Türkiye'nin yerini sağlamlaştırmasına katkı yapacak. 

Dört takımdan grup aşamasında tek galibiyet

Türkiye, Avrupa kupalarında 5 takımla başladığı sezonda BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ön eleme turunda elenmesiyle 4 ekiple yoluna devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Trabzonspor grup aşamasında oynadıkları toplam 9 maçta galibiyet elde edemedi. Üç takım da gruplarında son sırada yer alıyor.

Bu sezon grup aşamasında galip gelen tek takım unvanının elinde bulunduran Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda 5 puanlı Roma'nın ardından 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertli ekip, gruplardan çıkma imkanı en yüksek Türk takımı olarak da gözüküyor.

Türk takımları, bu sezon Avrupa'da gruplarda oynadığı 12 maçta, 8 yenilgi, 3 beraberlik ve 1 galibiyet yaşadı.

Ülke puanı

Ülke takımlarının o sezon içinde topladığı puanların, aynı sezonda o ülke adına yarışmalara katılan takım sayısına bölünmesi ile söz konusu ülkenin sezonluk puanı ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6'dır.

Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı belirlenir.

Takımların ülke puanına katkısının hesaplanması

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Avrupa Ligi'nde ön eleme maçlarında her takım galibiyette 1, beraberlikte 0,5 puan alır. Grup aşamasından itibaren ise bu puanlar galibiyette 2'ye, beraberlikte 1'e yükselir.

Her iki ligde de çeyrek final, yarı final ve final oynayan takımlar birer ek puan (bonus) daha kazanır.

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren takımlar için ekstra puanlar da mevcut. Buna göre gruplarda mücadele eden her takım dörder, gruplardan çıkmayı başaran her takım ise beşer bonus puan daha elde eder.

Ülke adına toplanan puanlar, o ülke adına Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünür.

AA

Etiketler: başakşehir
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