Başakşehir'den zirve yarışında önemli 3 puan

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sağ taraftan Edin Visca'nın kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa Crivelli müsait pozisyonda kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

7. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Visca, Aytemiz Alanyaspor ceza sahası önünde uygun pozisyondaki İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı şutta, top kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

11. dakikada konuk ekip etkili geldi. Skrtel'in hatalı pasını kapan Cisse, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Bakasetas'a pasını gönderdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Mert'e çarparak kornere gitti.

45. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında soldan ceza sahasına giren Visca, ceza yayı önündeki Aleksic'e topu aktardı. Aleksic'in gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak yandan kornere çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu göğsüyle önüne alan Visca, ceza sahasına girdi. Visca'nın sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Marafona'dan döndü, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor sol kanattan korner kazandı. Bakasetas'ın kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında yükselen Caulker topa kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortada Crivelli topu kafa ile altıpas önündeki Aleksic'e indirdi. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

64. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde arka direğe doğru açılan topu Skrtel, ceza sahası dışındaki İrfan Can Kahveci'ye gönderdi. İrfan'ın bekletmeden altıpas önüne gönderdiği topa Mahmut Tekdemir kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

79. dakikada Medipol Başakşehir penaltıdan Visca'nın attığı golle farkı 2'ye yükseltti. 76. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden çevirdiği top, Tzavellas'a çarpıp kornere çıktı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi ve Yunan oyuncunun elle oynadığı kararına vararak penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Visca'nın sert şutunda, kaleci Marafona'ya da çarpan top filelerle buluştu: 2-0.

Müsabaka, Medipol Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Medipol Başakşehir, lider Trabzonspor'u yakaladı

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 56'ya yükseltip, lider Trabzonspor'u tekrar yakaladı.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 6. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım, Trabzonspor'un averajla gerisinde ikinci sırada yer aldı.

Rakibini Mahmut Tekdemir ve Visca'nın golleriyle puansız gönderen İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Alanyaspor'a karşı 4 maç sonra kazandı

Turuncu-lacivertli ekip, elde ettiği galibiyetle Aytemiz Alanyaspor karşısındaki kötü gidişine de son verdi.

Rakibiyle oynadığı son 4 maçı kazanamayan ve bu süreçte 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Medipol Başakşehir, bu kez Alanyaspor'a puan şansı tanımadı.

Evindeki yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle evindeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti.

Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 2. haftada Fenerbahçe karşısında 2-1'lik sonuçla alan turuncu-lacivertliler, sonrasında oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Beş oyuncu değişikliği hakkını da kullandı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Aytemiz Alanyaspor önünde 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanmayı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni talimatıyla gelen 5 oyuncu değişikliği hakkını da kullanan Buruk, 82. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Azubuike ve Aleksic'in yerine Mehmet Topal, 88. dakikada Demba Ba'nın yerine Berkay Özcan ve Mahmut Tekdemir'in yerine Gulbrandsen, 90+2. dakikada da Edin Visca'nın yerine Robinho'yu oyuna sürdü.

Konuk ekip ise müsabakayı 2 oyuncu değişikliğiyle tamamladı.

Mahmut Tekdemir 2. golünü attı

Müsabakada Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiren Mahmut Tekdemir, bu sezon ligdeki ikinci golünü Aytemiz Alanyaspor'a attı.

Deneyimli futbolcu, bu sezon ilk golünü turuncu-lacivertli ekibin 18. haftada sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-1 yendiği maçta kaydetmişti.