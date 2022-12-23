Başakşehir, Dünya Kupası arasının ardından 3 puanla başladı

Süper Lig'de 15. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

2. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in ön direğe gönderdiği topa Aleksic ayak koydu ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

4. dakikada Ümraniyespor beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Del Valle'nin arka direğe yaptığı ortayı kontrol eden Bartolomeu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Del Valle, ceza sahasına hareketlenen Onur'a pasını attı. Onur'un altı pas önüne çevirdiği topa Umut Nayır dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

26. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Okaka, ceza sahasına giren Berkay'ın önüne pasını gönderdi. Berkay'ın sol çaprazdan şutunda top ters taraftaki direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

57. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Okaka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir'in ön direğe yerden gönderdiği topa Serdar Gürler gelişine vurduğu topu ağlara yolladı: 1-2.

90+3. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Ümraniye kalecisi Serkan'ın hatalı pasını kontrol eden Traore'nin ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top arka direğe açıldı. Boşta kalan topu Szysz altı pas önüne havalandırdı, Ndayishimiye de kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen aradan sonra galibiyetle döndü

Medipol Başakşehir, ligin ikinci bölümüne iyi başladı.

Ümraniye'de oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Youssuf Ndayishimiye attı. Ev sahibi takımın tek golü Umut Nayır'dan geldi.

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan turuncu-lacivertli ekip puanını 27'ye yükseltti. Dokuzuncu yenilgisini alan Ümraniyespor ise 7 puanla son sırada kaldı.

Medipol Başakşehir gelecek hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelirken, Ümraniyespor deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Aleksic ve Serdar 3. gollerini attı

Medipol Başakşehir'in Ümraniyespor karşısında ilk iki golünü atan Danijel Aleksic ve Serdar Güler, Süper Lig'de bu sezon 3. gollerini attı.

Aleksic 2. dakikada, Serdar da 57. dakikada Ümraniyespor filelerini havalandırdı.

Umut Nayır son 6 maçta 5. golünü attı

Ümraniyespor'un golcü oyuncusu Umut Nayır, gollerine Medipol Başakşehir karşısında da devam etti.

Ümraniye'de oynanan maçta takımının tek golünü atan Umut, Süper Lig'de Ümraniyespor'un oynadığı son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı.

Stat ışıkları söndü

Ümraniyespor ile Medipol Başakşehir maçının 31. dakikasında stat ışıklarının bir bölümü söndü.

Yaklaşık 4 dakikalık aranın ardından ışıklar tekrar yandı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

"Rakibimiz güçlü bunu kabul etmek gerek"

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu ve onları tebrik ettiğini söyledi.

Ümraniye Belediye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Recep Uçar, "Dünya Kupası arası sonrasında kendi evimizde kazanarak başlamak istiyorduk. Rakibimiz güçlü bunu kabul etmek gerek. Onları tebrik ediyorum. Oyuncu gücü ve oyun gücü olan, Avrupa'da da ülkemizi iyi temsil eden bir takımımız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı da değerlendiren Uçar şöyle konuştu:

"Maça gelirsek iki bölümü olan bir maçtı. İlk 30 dakikalık bölüm, maça 1-0 geriye düşüren, başlasak da sonrasında çabuk dengeyi kurduğumuz, topa daha çok sahip olduğumuz, rakip kaleye daha iyi hızlı ataklarla gittiğimiz bölümdü. Oyun her iki tarafa gidebilirdi. Başakşehir 30’dan sonra oyuna ağırlığını koymaya başladı. Çok pozisyon vermedik. İkinci yarı hedefimiz oyunu götürebildiğimiz yere kadar götürmek, yakaladığımız geçişlerle sonuca gitmekti. 57-58’e kadar oyunu tutabildik, pozisyon hatası ve yediğimiz bir gol var. Daha sonraki bölümlerde Başakşehir oyunu daha çok domine etti. Son dakikada yediğimiz golle 3-1 biten bir maç üzgünüz. Bugünü kapatıp, yarın itibarıyla 3 gün sonraki Ankaragücü maçına hazırlanmak istiyoruz."