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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Başakşehir, Fiorentina'ya mağlup oldu

28 Ekim 2022, Cuma
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Lider Medipol Başakşehir ile ikinci Fiorentina arasındaki grup liderliği mücadelesi son haftaya taşındı.

15. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Muhammed Şengezer'in derinlemesine uzun degajına hareketlenerek defansın gerisinde topla buluşan Aleksic, kalecinin de öne çıktığı pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında Kouame, ceza sahasının sağ çizgisinden topu yerden altıpasa ortaladı. Topa kayarak ayak koyan Jovic, Fiorentina'ya beraberliği getiren golü attı: 1-1

28. dakikada Fiorentina, maçta öne geçme şansı yakaladı. Orta sahanın biraz ilerisinde topu önünde bulan Kouame, kaleci Muhammed Şengezer'in önde olduğunu görünce yaklaşık 30 metreden çektiği şutla kaleyi yokladı. Muhammed Şengezer, topu güçlükle kornere çeldi.

35. dakikada sol kanattan Saponara'nın ceza sahasına ortaladığı topa, Jovic arka bölümde boş pozisyonda olmasına rağmen kötü bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Sakatlık geçiren Medipol Başakşehir kaptanı Mahmut Tekdemir, oyuna devam edemedi ve 45. dakikada yerini Berkay Özcan'a bıraktı.

Mücadelenin 62. dakikasında Fiorentina öne geçti. Saponara'nın ceza sahasının solundan altıpasa doldurduğu topa Kouame kafayı vurdu. Kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu iyi takip eden Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

79. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Cabral'ın ceza sahasının solundan ortaladığı topa Ikone vurdu. Kaleci Muhammed'in güçlükle çeldiği meşin yuvarlak, Bonaventura'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

86. dakikada Bonaventura'nın ara pasında kaleci Muhammed'le karşı karşıya kalan Cabral'ın şutunda, Muhammed gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir, beraberlik sayısı için yüklense de aradığı golü bulamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Grupta 10 puana sahip iki takımdan Medipol Başakşehir lider, Fiorentina ikinci sırada yer aldı. Son 16 turuna doğrudan katılım hakkı sağlayacak gruptaki liderlik mücadelesi son haftaya taşındı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

AA

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