Başakşehir, Galatasaray'ı eleyerek yarı finale yükseldi

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Galatasaray'ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Serdar Gürler'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta, top üstten auta gitti.

12. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz'in vuruşunda, top kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafayla tamamlamaya çalıştığı top, az farkla üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi'nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-1.

23. dakikada sağdan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Szysz, soldan ceza sahasına giren Serdar Gürler'i gördü. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yakın mesafeden yaptığı vuruşta, Muslera topu ayaklarıyla çıkartarak gole izin vermedi.

30. dakikada Medipol Başakşehir tekrar öne geçti. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Figueiredo'nun yerden ortasında, Aleksic penaltı noktası üzerinde gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

37. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan yaptığı ortada, Icardi ceza sahasında kontrol ettiği topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer son anda topu yandan kornere attı.

45+8. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ceza sahasında Torreira, topu Mertens'e indirdi. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

51. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Zaniolo'nun sağdan yaptığı ortada, ön direkte Icardi, topu filelere gönderdi: 2-2.

66. dakikada Medipol Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi. Serdar Gürler'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Aleksic'in içeri çevirdiği topa, kale sahasında Mahmut Tekdemir vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'nın müdahalede bulunduğu top, arka direkte uygun durumda bulunan Szysz'in önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara yollayarak takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Rashica'nın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Ceza sahasında Barış Alper Yılmaz'ın yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak, savunmada son anda araya giren Ahmed Touba'dan döndü.

Karşılaşmayı 3-2 kazanan Medipol Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.

Türkiye Kupası hasreti 4 sezona çıktı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk hasreti 4 sezona yükseldi.

Bu kulvarda son olarak 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 3 sezonda çeyrek finalden öteye geçemedi.

Bu sezon da organizasyona çeyrek finalde veda eden Galatasaray'ın önünde tek hedef olarak Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu kaldı.

İç sahadaki yenilmezlik serisi bitti

Galatasaray'ın bu sezon sahasındaki 15 resmi maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sezon iç sahada 13 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2. kez mağlup oldu.

İlk iç saha yenilgisini ligin 2. haftasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan Galatasaray, sonrasında iki kulvarda çıktığı 15 maçta 14 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Çeyrek finalde Medipol Başakşehir'e yenilen sarı-kırmızılılar, hem kupaya veda etti hem de iç sahadaki 15 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Bu sezon ilk kez 3 gol yedi

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta sonunda 19 kez ile en az gol yiyen takım konumundaki sarı-kırmızılılar, rakiplerine hiçbir maçta 3 gol şansı vermedi. Türkiye Kupası'ndaki 4 mücadelede sadece 2 gol gören Galatasaray, bu kulvarda da 1'den fazla gol yemedi.

Medipol Başakşehir ile yapılan çeyrek final maçını 3-2 kaybeden Galatasaray, kalesinde ilk kez 3 gol birden yedi.

Icardi, 10 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 10'a çıkardı.

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesine kadar bu sezon 15 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası maçına çıkan Icardi, bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı.

Başakşehir karşılaşmasında takımının 2. golünü atan 30 yaşındaki golcü futbolcu, toplamdaki gol sayısını 10'a taşıdı.

Mauro Icardi, Medipol Başakşehir ile bu sezon yapılan 2 maçta da birer kez fileleri havalandırmış oldu.

Kaan Ayhan, Galatasaray'da ilk kez gol attı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Maçın 20. dakikasında sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen topu kafayla ağlara gönderen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki 3. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

Kerem ve Mertens'in golleri VAR ile iptal edildi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile Dries Mertens'in attığı goller Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı.

Müsabakanın 5. dakikasında Mauro Icardi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Pozisyonda hakemler gol kararı verirken Medipol Başakşehir santra yapmak için orta sahaya geldi. VAR odasındaki Özgür Yankaya'nın uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Maçın 40. dakikasında ise Kazımcan Karataş'ın soldan ortasında altıpastaki Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Oyuncular santra yapmaya hazırlanırken Kadir Sağlam, incelemenin ardından Mertens'in topa elle dokunduğu gerekçesiyle gol kararını değiştirdi.

Taraftarlardan futbolculara moral

Galatasaray taraftarı, mağlup olarak elenen takımlarını destekledi.

Taraftarlar maç sonunda Türkiye Kupası'na veda eden takımlarını tribüne çağırdı ve tezahüratlarla Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için moral verdi.

MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki

Galatasaray taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens'in VAR incelemesi sonrasında iptal edilen golünden sonra MHK Başkanı'nı istifaya çağırdı.