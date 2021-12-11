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12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Başakşehir'in yenilmezlik serisi devam ediyor

11 Aralık 2021, Cumartesi 20:26
Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi. 

90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

Medipol Başakşehir yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe gelmesiyle çıkışa geçen ve 5 maçını da kazanan turuncu-lacivertli ekip, Altay beraberliğinden sonra önce Atakaş Hatayspor'u ardından da Kasımpaşa'yı mağlup etti.

Son 8 maçında 22 puan toplayan İstanbul ekibi, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa ise evinde Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Edin Visca 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Edin Visca, bu sezon ligde üçüncü golünü Kasımpaşa ağlarına gönderdi.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında takımını öne geçiren gole imza attı.

Turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada atan Mahmut Tekdemir ise bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

AA

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