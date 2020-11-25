Başakşehir, İngiltere'den eli boş döndü

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenildi.

İlk yarı 7. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Köşe vuruşundan seken topa ceza sahası dışında vuran Bruno Fernandes topu ağlarla buluşturdu: 1-0 17. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay'ın topuna Manchester United'lı Maguire müdahale etti. Müdahale sonrası topu önünde yakalayan Visca'nın şutu kaleyi bulmadı. 19. dakikada Manchester United farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Mert sol taraftan yapılan ortada topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Bruno Fernandes takımının ve kendisinin ikinci golünü attı: 2-0 35. dakikada ev sahibi takım farkı 3 yaptı. Uzun topla savunmanın arkasına sarkan Marcus Rashford ceza sahası içinde Bolingoli'nin müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi penaltı düdüğünü çaldı. Rashford, penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-0 38. dakikada sağ taraftan atılan serbest vuruşa yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı. 42. dakikada Bolingoli sol taraftan rakip takımın ceza sahasına girerek topu Demba Ba'yla buluşturdu. Demba Ba'nın şutu rakip takım oyuncularına çarpıp kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. AA

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