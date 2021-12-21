Başakşehir, kazanmaya devam ediyor

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında GZT Giresunspor'u 3-1 yenerken, yenilmezlik serisini de 10 maça çıkardı.

İlk Yarı 17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip şutunu attı. Savunmaya da çarpan top kaleci Okan'ı yanılttı ve ağlara gitti: 1-0. 28. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Diarra kafa ile topu köşeden ağlara yolladı: 1-1. 38. dakikada Giresunspor ikinci gole yaklaştı. Aziz Eraltay'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Sergio, ceza alanı içinde kaleci Muhammed ile karşı karşıya kaldı. Sergio'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Muhammed iki hamlede topu kontrol etti. Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi. İkinci Yarı 57. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Berkay'dan aldığı pasla Giresunspor ceza sahası önünde topla buluşan Visca, bekletmeden sert vurdu. Kaleci Okan köşeye giden topu son anda kornere çeldi. 58. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı kornerde Deniz Türüç, altı pas önünde kafayı vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı. 66. dakikada turuncu-lacivertli takımın gelişen atağında Gulbrandsen, Giresunspor ceza sahasında uygun pozisyonda olan Berkay'a pasını attı. Berkay'ın gelişine vuruşunda, kaleci Okan solundan köşeye giden topu kornere gönderdi. 69. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Edin Visca ile verkaç yapan Caiçara, ceza sahasına girdi. Caiçara'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-1. 78. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Giresunspor ceza sahasında topla buluşan Aleksic, sağdan ceza sahasına giren uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bosna Harsekli oyuncu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1. Mücadele ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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