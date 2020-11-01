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1 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Başakşehir, Konya deplasmanından 3 puanla dönüyor

01 Kasım 2020, Pazar 19:07
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.

19. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içinde topla buluşan Miya'ya Aleksic'in müdahalesi sonucu hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Skubic'in şutunda, kaleci Mert Günok topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Skrtel'in ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

29. dakikada Adil Demirbağ'ın ceza sahası sol iç çaprazından sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

44. dakikada Aleksic'in ceza sahası içine gönderdiği topa hareketlenen Giuliano'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü.

45. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında, topa müdahale eden Jevtovic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

55. dakikada Skubic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Sehic'ten dönen topu Skrtel ceza sahası içindeki Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

69. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Skubic'in sağ kanattan pasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'tan döndü. Topu önünde bulan Kravets'in dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

83. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top, kaleci Mert Günok'ta kaldı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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