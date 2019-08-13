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13 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Başakşehir, Olympiakos deplasmanında tur peşinde

13 Ağustos 2019, Salı 21:00
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. 

Tur hesapları

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, mücadelede forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 19 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maç

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ikinci resmi maçını da Olympiakos karşısında yapacak.

Okan Buruk, yönetiminde sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, özel maçlarda ise 1 galibiyet, 2 yenilgi ve 2 beraberlikle hazırlık dönemini tamamladı.

Deplasmanda 10. maç

İstanbul ekibi, Olympiakos mücadelesi ile Avrupa kupalarında 10. kez deplasmanda tek dökecek.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 9 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 

Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 9 maçta 11 gol atarken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. 

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. 

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.

AA

Etiketler: başakşehir
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