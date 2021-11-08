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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Başakşehir önemli bir çıkış yakaladı

08 Kasım 2021, Pazartesi 11:00
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 maçta 4 galibiyet elde etti ve önemli bir çıkış yakaladı.

Aykut Kocaman idaresinde ilk 8 haftada yalnızca 6 puan toplayabilen turuncu-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.

Sekizinci hafta sonunda aynı puana sahip olduğu Kasımpaşa ve Öznur Kablo Kayserispor'un averajla önünde 6 puanla 15. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 12. hafta sonunda 18 puanla 9. sıraya yükseldi.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş'ı 3-2, ikinci maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, üçüncü karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 ve son maçında da deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu dört maçta 10 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gol gördü.

Belözoğlu yönetiminde Başakşehir, üç büyüklerle farkı kapattı

Medipol Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından üst üste aldığı 4 galibiyet sonrası, "Üç büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını büyük bir hızla eritti.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 11 ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan turuncu-lacivertli ekip, 12. hafta sonunda puan farkını Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 2'ye, Galatasaray'la ise 3'e indirdi.

Milli takım arasından sonra Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 13. haftada farkı daha da düşürme şansına sahip olacak.

Dokuzuncu sırada yer alan turuncu-lacivertli ekip, ligde 23'er puanla iki ve üçüncü sırada bulunan Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor'un ise yalnızca 5 puan gerisinde.

AA

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