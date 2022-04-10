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10 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Başakşehir, Sivas deplasmanından 3 puanla döndü

10 Nisan 2022, Pazar 18:30
Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

3. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Deniz Türüç ön direğe ortaladı. Aleksic'in kafayla altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlak Goutas'a çarparak filelere gitti: 0-1

7. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan çift yumrukla uzaklaştırdı.

14. dakikada rakip ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

16. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Uğur Çiftçi'nin ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

22. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Fajr'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

24. dakikada sağ çaprazdan rakip ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un şutunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topa Yatabare dokunamayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

40. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top, az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Deniz Türüç'ün ortasına altıpasta iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

48. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Erdoğan Yeşilyurt'un direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Volkan Babacan uzanarak son anda kornere çeldi.

57. dakikada Deniz Türüç'ün ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Okaka'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Okaka'nın pasında Deniz Türüç'ün ceza yayından etkili vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

66. dakikada Serdar Gürler'in sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Deniz Türüç'ün volesinde, top üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

74. dakikada şık hareketlerle soldan rakip ceza alanına giren Gradel'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

81. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Yatabare'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Mücadele Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Medipol Başakşehirli futbolcular mücadeleye, Sivassporlu futbolcular da ısınmaya "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Türk Polis Teşkilatının 177. yılını kutlayan pankartla sahaya çıkan Sivassporlu futbolcular, seremoniye de polis üniformasıyla katıldı.

AA

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