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20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Başakşehir toparlanmak istiyor

20 Mart 2021, Cumartesi 17:00
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli'de saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Danijel Aleksic, bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli, Carlos Ponck, Rafael ve Junior Fernandes de diğer eksik isimler.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Hasan Ali Kaldırım bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA

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