Başakşehir, turu Belçika'da arayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur fırsatını rövanş karşılaşmasına bıraktı.

14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanatta Hasan Ali Kaldırım'ın pasıyla topla buluşan Münir, açısını düzeltip şutunu çekti, meşin yuvarlak kaleci Butez'de kaldı.

22. dakikada Antwerp tehlikeli geldi. Serdar Gürler'in kaptırdığı topu önünde bulan Frey'in, Medipol Başakşehir ceza sahasından sert şutunu kaleci Volkan sağına uzanıp kornere çeldi.

33. dakikada gelişen konuk ekibin atağında Ekkelenkamp'ın pasıyla topla buluşan Frey, ceza sahasına girdi. Frey'in sağ çaprazdan şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

36. dakikada turuncu-lacivertli ekip gole yaklaştı. Okaka, Berkay Özcan'ın pasıyla savunma arkasına sarktı. Ceza sahasına giren Okaka'nın sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Mahmut Tekdemir ile duvar pası yapan Münir sol kanatan son çizgiye indi, ön direğe gönderdiği topa Okaka ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi.

54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0.

87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da yenilmezlik sürdü

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı beşinci maçı da kaybetmedi.

Bu maçlarda 3 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, iki de beraberlik aldı. Beş maçta 9 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 3 gol gördü.

Emre Belözoğlu idaresinde çıktığı ilk iki maçta Maccabi Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi, 3. turda Breidablik'i deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Antwerp'te Gerkens rövanşta yok

Belçika ekibi Antwerp'te sarı kart ceza sınırında olan Pieter Gerkens Medipol Başakşehir karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Gerkens, 25 Ağustos'ta Belçika'da oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Mark van Bommel: Son dakikalarda beraberlik golünü bulduk, açıkçası şanslıydık

Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İkinci maça 0-0 başlayacağız. Deplasman golü avantajı artık yok. Farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu. Çünkü sakat oyuncularımız vardı. Şanslar yüzde 50-50 diyebilirim. Son dakikalarda beraberlik golünü bulduk, açıkçası şanslıydık. Güzel bir goldü ama şanslıydık. Taktik dolu bir maçtı. İzlemesi sıkıcıydı ama iyi bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

Daha farklı bir oyun oynamak istediklerini ancak bunu tam anlamıyla başaramadıklarını aktaran Hollandalı teknik adam şöyle konuştu:

"Defansif oynamadığımızı söyleyebilirim. Öyle gözüktü ama defansif oynamak istemedik. Zor bir maçtı. Skorla alakalı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Sakat olan oyuncularımız var. İyi bir sistemde oynuyoruz. Diğer maçlardan farklı oynadık diyebiliriz."

Erdinç Sözer: Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "Beklediğimiz mücadeleli bir maç oldu, iyi bir takıma karşı oynadık, biz de iyi bir takımız. 90 dakika büyük emek verdik, güzel bir golle öne geçtik, skoru tutmamız gerekiyordu. Bir orta ile beraberlik golünü yedik ve maç 1-1 bitti. İlk devre daha hızlı oynamamız gerekiyordu, topla çok durağan kaldık. İkinci devre daha hızlandık daha iyi oynadık. En iyi dönemimizde golü bulduk. Sakatlık riski olan oyuncularımızı kenara aldık, duran top sonrasında dönen pozisyonda golü yedik. Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik. Netanya’ya karşı da sahamızdaki ilk maçta 1-1 berabere kalmıştık, sonra turu geçtik. O istekle, o motivasyonla rövanşa gideceğiz. Tur atlamayı çok istiyoruz. Yarın yenilenme çalışması yapacağız, ardından Kayseri maçımız var, üç günde bir maç kolay değil. Gelecek hafta bizim için, oyuncular için, kulüp için önemli bir hafta. Çok iyi odaklanmamız gerek. Ondan sonra ilerisine bakacağız. Kayseri ve Antwerp maçlarının ikisinden de başarıyla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turu geçmeyi istediklerinin altını çizen Erdinç Sözer, "İki takımı aynı seviyede görüyorum belki bizi biraz daha iyi görüyorum. Bunu da maçta gösterdik. Bu maçı domine etmeye çalıştık, daha çok emek verdik. Antwerp iyi ve organize bir takım. Hızlı oyuncuları var. Gelecek hafta Antwerp’te şansımız var. O istek ve motive ile maçı almamız lazım. O istek ile de oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.