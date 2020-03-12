Başakşehir turun kapısını araladı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırladı. 9. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Edin Visca, rakip yarı sahada kaptığı topla ceza sahasına doğru ilerledi. Visca'nın ceza yayı önünden çektiği şutta top ceza sahası içindeki Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi. Kaleciyi yanıltan meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Sonrasında savunma, topu kornere gönderdi. Aynı dakika içinde Visca'nın sol taraftan kullandığı kornerde Epureanu altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Johnsson topu kontrol etti. 33. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası önüne hareketlenen Demba Ba'ya yerden pasını attı. Demba Ba'nın gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarı 76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı. 86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Rövanş maçı 19 Mart Perşembe günü seyircisiz oynanacak Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak. Visca 13. golünü attı Karşılaşmada penaltıdan fileleri havalandıran Edin Visca, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa kupalarındaki 13. golünü kaydetti. Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. Crivelli sakatlandı Medipol Başakşehir'in Fransız hücum oyuncusu Enzo Crivelli, ikinci yarıda sakatlandı ve maça devam edemedi. Mücadelenin 72. dakikasında Visca'nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Crivelli, koşarken birden sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Sedye ile oyundan alınan Fransız futbolcunun yerine 74. dakikada Robinho oyuna girdi. AA

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