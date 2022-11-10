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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Basketbol Milli Takımı 1024. milli sınavında Belçika karşısında

10 Kasım 2022, Perşembe 14:15
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den naklen yayımlanacak.

Milliler, ikinci turdaki ilk maçında Letonya'ya deplasmanda 111-85 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, sahasında yaptığı ikinci mücadelede ise Sırbistan'a 79-72 yenildi.

Bu turdaki ilk karşılaşmada Büyük Britanya'ya 72-57 üstünlük kuran Belçika, ikinci maçında ise Yunanistan karşısında sahadan 85-68 mağlup ayrıldı.

Türkiye, I Grubu'nda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet sonucunda 5. sırada yer alıyor. Elemelerde oynadığı maçlarda 3'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Belçika ise averajla 3. basamakta bulunuyor.

Takımların ilk aşamada elde ettiği puanları taşıdığı ikinci turdaki 4 grupta ilk üç sırayı alan toplam 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Aday kadro

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Buğrahan Tuncer (AE), Furkan Haltalı, Okben Ulubay (Beşiktaş Emlakjet), Ercan Osmani, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin (Fenerbahçe Beko), Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir (Frutti Extra Bursaspor), Sadık Emir Kabaca, Göksenin Köksal (Galatasaray Nef), Muhsin Yaşar (Gaziantep Basketbol), Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Sertaç Şanlı (Barcelona), Samet Yiğitoğlu (MZT Üsküp)

1024. karşılaşma

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda yarın Belçika'yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 1024. karşılaşmasına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1023 karşılaşmaya çıktı. Bunların 524'ünü kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bir de beraberliği var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Ergin Ataman yönetimindeki 61. maç

A Milli Takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yarın 61. maçına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, tecrübeli başantrenör idaresinde şu ana kadar 60 müsabaka yaptı.

Milli takım, bu karşılaşmalardan 27 galibiyet ve 33 mağlubiyetle ayrıldı.

AA

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