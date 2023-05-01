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2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Beşiktaş 10 maçtır yenilmiyor

01 Mayıs 2023, Pazartesi 19:00
Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışında umutlarını artırdı.

Sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan ancak istenilen sonuçların alınamaması nedeniyle 11. haftanın ardından Fransız teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, Güneş'in göreve gelmesiyle yükselen bir form grafiği çizmeye başladı.

Beşiktaş, deneyimli teknik adam yönetiminde topa sahip olma oranını ve gol ortalamasını yükseltirken, savunmada da sergilediği performansla rakiplerine geçit vermedi.

Bu süreçte bazı futbolcuların performanslarında önemli artış olurken, ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular da siyah-beyazlı takıma ciddi katkı sağladı.

Ligin ilk 11 haftasında hanesine 19 puan yazdırabilen siyah-beyazlı ekip, Güneş'le çıktığı 19 maçta ise 43 puan topladı. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde 2,26 puan ortalaması yakaladı. Bu süreçte hükmen galibiyetle gelen 3 gol dışında 37 kez fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde de 15 gol gördü.

Son 10 maçta namağlup

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada mağlup olmadı.

Ligde son yenilgisini 23. haftada Demir Grup Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 haftada biri hükmen olmak üzere 8 galibiyet elde etti.

Bu süreçte Beşiktaş, 2 kez de sahadan bir puanla ayrıldı.

Transfer hamleleri tuttu

Siyah-beyazlı ekipte ara transfer döneminde kadroya dahil edilen oyuncular, sergiledikleri performansla ön plana çıkıyor.

Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Alexander Maxim ve Onur Bulut, takıma önemli katkı verirken, kadroda da ciddi bir rekabet ortamı oluşmasını sağladı.

Bu oyunculardan Aboubakar, Colley, Hadziahmetovic ve Onur Bulut birçok maçta ilk 11'de sahaya çıktı, Maxim ise Güneş tarafından sonradan oyuna dahil edildi. Vincent Aboubakar 8 kez fileleri havalandırırken, Hadziahmetovic de bir gole imza attı.

Kritik derbileri kazandı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 derbinin ikisinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, ligin 13. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki ikinci maçında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş, 32. haftada ise Galatasaray'ı 3-1 üstünlük kurdu. Son 2 derbide kritik galibiyetlere imza atan siyah-beyazlı takım, ikili averajda da rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Ligde en az gol yiyen ikinci takım

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı 31 mücadelede 29 gol yedi. Beşiktaş, hükmen galip geldiği bir maç dışında ise 10 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

Kalan maçların 3'ü deplasman 1'i iç saha

Beşiktaş, Süper Lig'in kalan 6 haftalık bölümünde 4 müsabaka oynayacak.

Bu süreçte 33. haftada Fraport TAV Antalyaspor, 35. haftada Adana Demirspor ve 37. haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı ekip, 38. ve son haftada ise Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek.

Ligde 36. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 34. haftada ise Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle hükmen galip ilan edilecek.

Siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 70 puanı bulunan lider Galatasaray 5, 67 puanlı Fenerbahçe ise 4 maç yapacak.

AA

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