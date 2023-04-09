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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Beşiktaş, 3 golle 3 puana ulaştı

09 Nisan 2023, Pazar 22:30
Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

3. dakikada Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında Cenk Tosun'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan topu kontrol etti.

13. dakikada Redmond'ın ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

21. dakikada Giresunspor öne geçti. Sainz'in ceza sahası solundan son çizgi üzerinden pasında Bajic'in altıpasın içinden yaptığı şık vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

23. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Colley'in soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

27. dakikada Hadziahmetovic'in hatalı pasında araya giren ve topu kapan Sainz'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

30. dakikada Aboubakar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un dar açından yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Salih Uçan'ın şutunda Perez'in ceza sahasında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. 39. dakikada penaltıda topun başına geçen Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

42. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+5. dakikada Beşiktaş ikinci golünü buldu. Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattaki Masuaku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Redmond'un Kuwas'tan sıyrıldıktan sonra uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Redmond'un yaptığı vuruşta kaleci Ferhat Kaplan topu kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

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