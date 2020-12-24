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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Beşiktaş, Ankara'dan galibiyetle döndü

24 Aralık 2020, Perşembe 22:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

1. dakikada sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin, Vida'yı geçtikten sonra kale sahasının içinden çektiği şutta top, Welinton'a çarparak kornere gitti.

6. dakikada Ghezzal'ın orta sahada savunmasına verdiği hatalı pasta araya giren Emre Güral, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Top, sol direğin yanından auta çıktı.

10. dakikada Emre Güral'ın kendi yarı sahasından savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Lobjanidze, ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Lobjanidze, topu ayağından açınca şut çekemedi. Meşin yuvarlak auta gitti.

18. dakikada Pinto'nun pasıyla ceza yayının içinde topla buluşan Emre Güral'ın ceza sahasına girer giremez çektiği şutta top üstten dışarı çıktı.

45+5. dakikada Kitsiou, rakip yarı sahanın ilk metrelerinden sağ taraftan aldığı topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, dar açıya rağmen çektiği şutta kaleci Ersin Destanoğlu, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

54. dakikada atağa katılan Welinton'un sağ kanattan ortasında Mensah'ın kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Friedrich üzerine gelen topun hakimi oldu.

59. dakikada sağdan ceza sahasına giren Borven'in çizgiye inerek yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu tokatlayarak ceza sahası dışına gönderdi. Ceza yayının üzerinde topla buluşan Lukasik'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan serbest atışı kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasında penaltı noktası civarındaki Vida'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

Kalan sürede başka önemli bir pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmanda ilk kez kalesini gole kapattı

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda ilk kez gol yemedi.

Bu karşılaşmadan önce dış sahada oynadığı 6 maçta da kalesini kapatamayan ve toplam 15 gol yiyen siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü'ne gol şansı tanımadı.

Vida gol atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, geçen haftadan sonra MKE Ankaragücü ağlarını da havalandırdı.

Ligde geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şık bir gol atan Vida, Ankara deplasmanında da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. 

MKE Ankaragücü 3 maç sonra yenildi

MKE Ankaragücü, 3 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Son 3 karşılaşmada 7 puan toplayan başkent temsilcisinin iyi gidişatını Beşiktaş durdurdu.

Sarı-lacivertliler, 13 maç sonunda 9 puanda kaldı.

Beşiktaş yine kaybetmedi

Beşiktaş, rakibi karşısındaki uzun süreli yenilmezlik serisini de sürdürdü.

MKE Ankaragücü'ne son olarak 13 Şubat 2011'de kaybeden siyah-beyazlılar, daha sonraki 8 resmi maçın 6'sını kazanırken, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

AA

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