Beşiktaş, Ankaragücü'nü 2-1'le geçti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Hutchinson'ın MKE Ankaragücü ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. 6. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

12. dakikada Boyd sağdan çizgiye inerek topu içeri çevirdi, Burak Yılmaz'ın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Ligde 13. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını da 43'e çıkardı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi moral buldu.

13. dakikada ceza sahasında boşta kalan topu Lens, Burak Yılmaz'a aktardı. Şut açısı bulan tecrübeli forvet önünde duran hakemle çarpışarak pozisyonu bozuldu. Buna rağmen vuruşunu yapan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Kalan dakikalarda iki takım da pozisyona giremeyince ilk yarı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill'in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.

76. dakikada Rodrigues'in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

90+1. dakikada Vida'nın Rodrigues'e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti. 90+3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Sergen Yalçın yönetiminde 13. puan

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetimindeki 6. maçta 13. puanını aldı.

Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın yönetimindeki 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı.

Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, Gaziantep FK'yi ise 3-0 mağlup etmişti.

Burak Yılmaz Beşiktaş'taki en golcü sezonuna ulaştı

Siyah-beyazlı takımı penaltıdan 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki en golcü sezonunu yakaladı.

Bu sezon Süper Lig'de 11 gol bulan 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir gol kaydetti.

Beşiktaş'ta ilk kez 2006-2007'de görev alan ve söz konusu sezonu 6 golle tamamlayan Burak Yılmaz, sonraki sezonun yarım devresinde siyah-beyazlı formayı giyip bir kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezonun devre arasında tekrar Beşiktaş'a transfer olan ve 11 defa gol sevinci yaşadı.

Bu arada bu sezon attığı son 6 golün 4'ünü penaltı atışlarından buldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında MKE Ankaragücü ceza sahası içinde topla buluşan Burak, hemen önündeki hakem Arda Kardeşler ile çarpıştı. Buna rağmen şutunu kullanan siyah-beyazlı oyuncu, istediği gibi pozisyon alamamaktan dolayı Kardeşler'e sert tepki gösterdi. Arda Kardeşler ile Burak daha sonra birbirlerine sarılarak konuyu tatlıya bağladı.

Sergen Yalçın ile Orgill arasında gerginlik

Maçın 21. dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile MKE Ankaragücü oyuncusu Dever Akeem Orgill arasında gerginlik yaşandı.

Sergen Yalçın, Orgill'in siyah-beyazlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'ya yaptığı faul nedeniyle rakip oyuncuya sert tepki gösterdi. Orgill'in Yalçın'a karşılık vermesiyle ikili arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin yatışmasının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler, Yalçın ile Orgill'e sarı kart gösterdi.

Karşılaşmanın devre arasında Beşiktaş Kadın Futbol Takımı sahaya çıkarak tribünleri selamladı.

Ahmet Nur Çebi'nin koltuğu boş kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti cezası alan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin protokol tribünündeki koltuğu boş kaldı.

Siyah-beyazlı yöneticilerin, tepki amaçlı Çebi'nin koltuğunu boş bıraktığı bildirildi.