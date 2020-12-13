Beşiktaş, Antalya'da 3 puan bıraktı

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 24. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken, VAR'dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını öne geçirdi: 1-0 33. dakikada Hutchinson'ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal'ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi. 37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 43. dakikada sol kanattan Tzavellas'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı. 65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N'Koudou'ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 67. dakikada Tayfur Bingöl, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı. 76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. 79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl, topu Bakasetas'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0 89. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın, Efkan Bekiroğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, farkı bire indirdi: 2-1 Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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