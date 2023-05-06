"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Beşiktaş, Antalya'dan da kayıpsız döndü

06 Mayıs 2023, Cumartesi 22:15
Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

6. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.

27. dakikada Erdal Rakip'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando'nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy'in şutunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

54. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aboubakar, topu kafayla kaleci Helton'un sağından filelere gönderdi: 1-1.

55. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Helton topu kornere gönderdi.

62. dakikada Fredy'in sol köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Veysel Sarı'nın kafayla vurduğu top üstten dışarıya gitti.

76. dakikada Fredy'in ceza alanından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Antalyaspor 10 kişi kaldı. Redmond, ceza sahası dışında Bünyamin Balcı'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan önce Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterdi. VAR incelemesi sonrası sarı kartını iptal eden hakem Kalkavan, bu oyuncuyu kırmızı kartla saha dışına gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş öne geçti. Redmond'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşla gönderdiği orta sonrası ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun'un şutunda, top kaleci Helton'un sağından ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasında ceza alanında topla buluşan Aboubakar'ın şutunda top üst direğe çarpıp filelere gitti: 1-3.

Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 Şubat-6 Mayıs arasında 33 bin 77 deprem kaydedildi

    Şanlıurfa'da bir otomobil sulama kanalına düştü: 4 çocuğun cesedine ulaşıldı

    Uygulanan politika tarımı çökertti

    Milleti borca batırdılar

    Hatay'daki zincirleme trafik kazasında 12 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

    Seçimi kaybedeceklerini kabullendiler

    Beşiktaş, Antalya'dan da kayıpsız döndü

    İsrail tarafından öldürülen 5 Filistinli daha toprağa verildi

    Sudan'da gözler Suudi Arabistan'daki ilk müzakerelerde

    Yaptıkları hatalar haddi aştı

    Çiftçimize, toprağımıza sahip çıkılmalı

    1 milyon 404 bin seçmen yurt dışı ve gümrüklerde oy kullandı

    Ukrayna: Rusların Kinjal hipersonik füzesini düşürdük

    Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı - Binlerce kişi tahliye edildi

    Akrabalarının yanına gelen depremzedelerin Almanya'da kalma süresi 3 ay daha uzatıldı

    Depremzedeler hâlâ yardıma muhtaç

    Türkiye'nin Sudan - Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı - Ordu ve HDK birbirini suçladı

    Şiddeti normalleştirmeye çalışıyorlar

    Türkiye iflas eden ülkeler kervanına katılabilir

    'Samimi bir Müslümanım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Ne Haydar ağa, ne Haydo”
    Ahmet BATTAL

    Sanrı siyaseti ve sindar seçmen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bediüzzaman ve Halk partisi
    Adnan NACİR

    Seçim üzerine - 2
    Genel

    Milleti borca batırdılar
    Mehmet KARA

    İçinde mi, dışında mı?
    Orhan Ali YILMAZ

    Şu “Birinci Avrupa”, bir de bizim şu “Avrupa Birliği” maceramız…
    Faruk ÇAKIR

    Demek ki bir problem var
    Misbah ERATİLLA

    Korkunun yüreğinde yeri yoktu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.