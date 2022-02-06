Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında golsüz beraberlik

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

9. dakikada Pjanic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Montero arka direkte kafayla topu kaleye gönderirken, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

22. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında topu ceza sahası girişinde önünde bulan Emirhan İlkhan'ın şutunda, kaleci meşin yuvarlağın sahibi oldu.

24. dakikada savunmadan atılan uzun topla başlayan atakta Adriano, ceza sahası içinde kaybettiği topu bir kez daha kazanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernando'nun şutunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Montero arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Vida kafayla meşin yuvarlağa kaleye gönderirken, Güray Vural arkası dönük bir şekilde çizgi üstünde topa müdahale edip, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

49. dakikada Fernando'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Ndao'nun vuruşunda, kaleci Ersin topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

69. dakikada Antalyaspor savunmasının orta sahadaki hatalı pasıyla ceza sahasına yönelen Larin'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında Batshuayi'nin topu yere çarptırarak yaptığı kafa vuruşunu Boffin son anda çıkardı. Kaleciden dönen topu Larin röveşatayla tamamlarken, Naldo topun kaleye girmesine izin vermedi.

88. dakikada Ghezzal ceza sahasının sağında rakiplerinden sıyrılıp topu dışarıdan gelene Pjanic'in önüne bıraktı. Siyah-beyazlı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Son 5 maçta üçüncü kez puan kaybı yaşadı

Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta üçüncü kez puan kaybetti.

Söz konusu dönemde Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor (2-2), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Evinde 3 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, evinde 3 maç sonra puan kaybına engel olamadı.

Vodafone Park'ta geride kalan üç maçta Yukatel Kayserispor'u 4-2, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşısında 0-0 beraberliği bozamadı.

Antalyaspor'u 4 maçtır İstanbul'da yenemiyor

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor'a karşı İstanbul'daki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Rakibini evinde son olarak 2017-2018 sezonunda 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, 2018-2019 sezonundaki karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'de Beşiktaş'a bu statta ilk yenilgisini yaşatan takım olan Akdeniz temsilcisi, 2019-2020'deki karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

Geçen sezon rakibiyle İstanbul'da berabere kalan Beşiktaş, bu sezonki iç saha karşılaşmasında ise 0-0 eşitliği bozamadı.

Pjanic uzatmada krmızı kart gördü

Siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Maçın 90+6. dakikasında itirazdan dolayı sarı kart gören Pjanic, bir dakika sonra takımının kullandığı serbest atışta yer konusunda hakeme gösterdiği sert tepki sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada iki pozisyonda penaltı bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, maç sonrası hakem Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Deplasmanda bir puan alan Fraport TAV Antalyaspor'un galibiyet hasreti 8 maça yükseldi.

Ligdeki son galibiyetini 16. haftada Trabzonsopr'u evinde 2-1 yenerek alan Akdeniz temsilcisi, son 8 maçta dörder beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor ligdeki puanını ise 25'e çıkardı.

"Bizim açımızdan bu puanın önemi çok büyük"

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, önemli bir puan aldıklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve puanlara ihtiyacımız var. Bizim açımızdan bu puanın önemi çok büyük." dedi.

İlk yarı rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Groenendijk, "Fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik ve devre arasına 0-0 beraberlikle girdik. Beşiktaş'ın ikinci yarıda üzerimize geleceğini biliyorduk. Ona göre planlar yaptık. Gole yakın taraf rakip oldu. Bir puandan memnunuz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel bir atmosferde oynadıklarını kaydeden Groenendijk, "Harika taraftara sahip rakip karşısında zorlu mücadele verdik. Pozisyon olarak kritik durumdayız ama bunları aşmak için iyi oyuncular aldık. Bu bir süreç, yeni transfer ettiğimiz oyuncular takıma katkı sağladığında daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncularının süre geçirmeye dönük hareketler yaptığı yönündeki soruya Groenendijk, "Oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyecek bir ekibiz. Beşiktaş bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda şansımızın yanımızda olduğunu kabul ediyorum. Geçişlerde gol atabilirdik. Pasları iyi ayarlayamadık. Ayrıca yattığınız her saniye uzatmaya eklendiği için böyle bir şey istemek saçma olur." cevabını verdi.

Süper Lig'de bazı teknik adamların pro lisansının bulunmadığı ve Nuri Şahin'in de aynı durumda olduğu yönündeki soru üzerine Groenendijk, "Kuralları ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Nuri Şahin'e de danışıyorum. Beraber çalışıyoruz. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Kendisi çok iyi bir karakter." diyerek sözlerini tamamladı.

"Doğru vuruşu, birkaç pozisyonda da doğru pası yapamadığımız için 0-0 bitirdik"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İkinci yarı ön tarafta deneyebileceğimiz her şeyi denedik. Doğru vuruşu, birkaç pozisyonda da doğru pası yapamadığımız için 0-0 bitirdik." dedi.

Kendilerine büyük destek veren taraftarlara galibiyet hediye edemediklerini vurgulayan Karaveli, "İlk yarıda merkez orta sahada çok top kaybı yaptık. Oyunu geride oyalanarak kurduk. Bu da öne gitmeyi engelleyen durumlardan biriydi. Çok korner kazandık. Özellikle ilk yarıda birkaç iyi korner geldi, onlara vurduk ama kornerlerin bir kısmı atıcılar tarafından iyi kullanılmadı. İlk yarıda oynanan oyundan memnun olmadık. Rakip de fazla gelemedi. Arkaya atılan topları Ersin iyi zamanlamayla karşıladı." diye konuştu.

İkinci yarıda oyun düzenini değiştirdiklerini hatırlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necip'i merkez orta sahaya aldık. Can ve Emirhan'ı kenarlara koyduk. İkinci yarı biraz daha bizim etki alanımızda geçti. Kısa süreli kullanabileceğimiz oyuncuları oyuna aldık. Larin ve Rachid'i oyuna aldık. Onlar girdikten sonra rakip kendi yarı alanında oyunu kabullendi. Fazla pozisyon bulduk ama son vuruşu doğru şekilde yapamadık, yapsaydık bir golümüz olurdu."

Batshuayi'ye destek

Bastshuayi'nin yerine Güven Yalçın'ı biraz daha erken almanın doğru olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Karaveli, "Batshuayi de çok kötü gitmiyordu. Biz ona ne kadar pozisyon hazırladık, ona da bakmak lazım. Güven de her zaman oyuna başlayabilir. Güven'in başlaması için Batshuayi'nin ya da Alex'in formsuz olmasına gerek yok. Bu iki oyuncu gol atsa da Güven'in oyuna başlama şansı her zaman var." ifadelerini kullandı.

Gol atamadığı için eleştirilen Batshuayi'nin oyuna katkı verdiğini anlatan Karaveli, "Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Josef, Ghezzal ve Larin'in sonradan oyuna girmesi

Josef de Souza, Rachid Ghezzal ve Cyle Larin'in sonradan oyuna dahil olmasına açıklık getiren Karaveli, şunları söyledi:

"Josef, Malatya maçında sakatlanıp oyundan çıktı. Sürekli tedavi ile geçirdi. Kendisini Adana Demirspor maçında kullanabiliriz diye konuştuk. Çok çalıştı, tedavileri yolunda gitti. Takımda olmak istedi. Kendisini 1-2 bekletebilirdik. Bireysel antrenörle çalışma kısmı iyi geçti. Oynama süresi kısa olacaktı. Rachid, Antalya kampına geldi. İlk antrenmanda sorun yaşadı. Antrenman sonrasında yapılan kontrollerde problemi çıktı. İki gün tedavi sonrası İstanbul'a döndü. Burada küçük bir müdahale ile tedavilere devam etti. O da başlama durumunda değildi. Fedakarlık yaparak takımda olmak istedi. 'İhtiyaç duyarsak, son bölümde kullanabiliriz.' diye düşündük. Larin ise kıtalar arası yolculuk yaptı. Başlangıç yapacak durumda değildi. Onu da bir bölümde kullanmak istiyorduk. İhtiyaç olursa ki ihtiyaç oldu. Bu üç oyuncuyu kullanmama sebebimiz formasyonla ilgili değil."

Maça Can Bozdoğan ve Emirhan İlkhan ile başladıklarını hatırlatan Karaveli, "Benim için Beşiktaş'ın oyuncuları vardır. Genç veya yaşlı diye ayırmıyorum. Bu oyuncuları kazanmak için ilk 11'de başlatmadık. En doğru yanıtı verecek oyuncular olarak baktık. Antrenman performansları yüksek olduğu için bu oyuncularla başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor maçına üçlü savunmayla başladıkları hatırlatılıp, buna devam edip etmeyecekleri yönündeki soru üzerine Karaveli, "Rakiplere göre, takımımızın durumuna göre, oyuncuların sağlam olmalarına göre değerlendireceğiz. Elimizin altındaki bir oyun sistemi olarak hem çalışacağız hem deneyeceğiz. Eksikleri gidermeye uğraşacağız. Dörtlü oyunu da biraz daha fazla çalışacağız. Önemli olan oyunu geliştirmek." diyerek sözlerini tamamladı.

"(Hakem hataları) Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülükle karşı karşıyayız"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Süper Lig'in 24. haftasında 0-0 beraberlikle ayrıldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Vodafone Park'ta yapılan maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dalgakıran, soğuk havaya rağmen tribünlere gelen siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür ederek, "Taraftarlarımız bugün pandemiye, soğuk havaya rağmen stadı doldurdu. Üstelik hepsinden daha kötü olan, bu sezon başladığından beri Türk futbol hakemlerinin organize kötülüğüne rağmen, taraftarımız takımına olan inancını kaybetmedi. Bunun da üstesinden gelebileceğimize inanarak bugün stadı doldurdu." diye konuştu.

"Beşiktaş Kulübü olarak organize bir kötülükle karşı karşıyayız." diyen Dalgakıran, "Defalarca uyarıda bulunduk. Yönetim olarak görevimiz bu yanlışları ikaz etmek ama artık bıçak kemiğe dayandı. Çok sert uyarılarda bulunduk. Başkanımız Ahmet Nur Çebi 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Futbolun değeri sahada iyi futbol oynandığında, hakemler bunu iyi yönettiğinde ve altyapılar güçlü olduğunda yükselir. Bu bir ekosistem. Siz çok ciddi rakamlarda para harcayacaksınız, emek sarf edeceksiniz, taraftar kar kış demeden stadı dolduracak ama elinizdeki düdükle her şeyi mahvedeceksiniz. Bu iş o kadar kolay değil. Buna asla izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen hataların azalmadığını dile getiren Adnan Dalgakıran, şunları kaydetti:

"Sadece Beşiktaş Kulübü olarak değil, Türk futbolu adına buna müsaade etmemeliyiz. Bu organize kötülükle ne Merkez Hakem Kurulu ne Türkiye Futbol Federasyonu baş edebiliyor. Bugün hakem hataları, bütün dünyada insan hatası olabilecek şeyler. Bunları gidermek için VAR diye bir sistem çıkardılar ki bu hatalar minimize edilsin. Görüyoruz ki VAR ile bu kötülük daha büyük boyutlara ulaştı. Bu bir organizasyon olmadan olmaz. Bunlar tesadüfi olamaz. Sahada hızla oynanan maçta karar vermekte zorlanılıyor diyelim ve bu yetenekte hakemlerimizin olmadığını düşünelim iyi niyetle. VAR'da önünde, ağır çekimde oynanıyor. Biz mi başka şeyler görüyoruz? Koskoca bir camia isyan ediyor ve asla umurlarında değil. Nasıl bir kendine güven, nasıl bir organizasyon bu. Sadece Beşiktaş'ın değil Türk futbolunun değerini düşürüyor. Bütün kulüpler buna tepki göstermeli. Bugün bize, yarın başkasına. Futbolu dizayn mı edecekler? Ligi sahada değil de dışarıda mı organize edecekler? Derhal bu hakemlerle ilgili gerekenler yapılmalı."

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin başarısız olduğunu savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"1. Lig, 2. Lig yöneten hakemlerimiz bunlardan daha başarısız olamaz. En azından iyi niyetli olurlar. Bu hakemlerin raf ömrü dolmuş. Bunların hepsi emekli edilip, genç, dinamik hakemlerle yola devam edilmeli. Eğer bu söylediklerimize karşı geliniyorsa, hata olarak görülüyorsa, bu kadar hata da affedilmez. Profesyonel olarak bir işte bu kadar hata affedilmez. Milyon dolarlar, milyarlar dönüyor. Kulüplerin borç boğazına kadar dayanmış. Yaşam mücadelesi veriliyor ve bunları gayet normal şekilde hata diyerek geçiştiremeyiz. Artık A hakemi, B hakemi buraları geçtik. Çünkü konu buraları hakikaten geçti. Toplam olarak organizasyonun tamamını gözden geçirmemiz gerekiyor. Köklü ve radikal değişimler yapılması gerekiyor. Bunun Beşiktaş için değil, Türk futbolu adına yapılması gerekiyor. Futbol büyük bir endüstri. Bu endüstride en büyük hassasiyeti hakem organizasyonları göstermek zorunda. Bu hakem organizasyonlarının baştan sona değişmesi gerekiyor. Başka şeyleri de gözden geçirelim. Hakemlerimizi eğitemiyor muyuz? Doğru bir sistemimiz yok mu? Her şeyi gözden geçirelim, tartışalım. Bunu Türk futbolunun değerini yükseltmek için, seyirciyi tekrar stada çekebilmek için yapmamız lazım. Eğer ortada bir orta oyunu varsa, niye kimse gelsin de maç seyretsin? Çok kritik ve tehlikeli bir nokta bu. Hepsinden tehlikeli bir noktadayız. Kulüplerin borçlarından dahi tehlikeli bir noktadayız. Derhal bu işe el atılmalı."

Hata yapan hakemlerin tekrar kendi maçlarında görevlendirildiğini ileri süren Dalgakıran, "Şuna kesin kanaat gerdik ki bu yapılanlar hata değil. Yani 10-15 maçta ağır çekimde gözünün önünde oynayan şeyde yanlış karar vermek diye bir şey söz konusu olabilir mi? Onun için çok geç olmadan, Türk futbolu tamamen yerle bir olmadan, bu konuya el atılmalı." şeklinde görüş belirtti.