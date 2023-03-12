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13 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Beşiktaş, Başakşehir engelini aştı

12 Mart 2023, Pazar 22:00
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş'ı ağırladı.

15. dakikada Beşiktaş deplasmanda öne geçti. Cenk Tosun'un presi sonrasında Salih Uçan orta sahada topu kaptı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Aboubakar, Ahmed Touba'dan sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top filelere gitti: 0-1.

20. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inip penaltı noktasına gönderdiği ortada Januzaj bekletmeden vurdu ancak Masuaku son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

27. dakikada Duarte'nin uzun pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Szysz, masait pozisyondaki Figueiredo'yu gördü. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

33. dakikada Beşiktaş ceza sahası önünde yaşanan pozisyonda Januzaj'ın müdahalesinin ardından VAR uyarısıyla hakem Mete Kalkavan pozisyonu tekrar izledi. Kalkavan, 35. dakikada Januzaj'ı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

41. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

55. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan topla rakip ceza sahasına gelen Onur Bulut, müsait pozisyondaki Aboubakar'ı gördü. Bu futbolcu bekletmeden soldan bindiren Masuaku'ya pasını aktardı. Masuaku soldan ceza sahasına girer girmez sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

58. dakikada Beşiktaş 3. gole yaklaştı. Volkan Babacan'ın pasında Gedson Fernandes, Şener'den önce topu kapıp kale sahası önündeki Redmond'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole engel oldu.

58. dakikada Beşiktaş bu kez Cenk Tosun'la pozisyon yakaladı. Masuaku'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan golcü oyuncu, rakibinden sıyrılıp kale sahası önüne geldi. Cenk'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+4. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kale sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Vincent Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Aboubakar gollerine devam etti

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atan Aboubakar, Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandırdı.

Salih Uçan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan golcü futbolcu, rakibinden sıyrılarak çaprazdan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.

Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Mücadelenin ilk yarısında Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendi ceza sahası önünde sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan genç savunmacı, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı futbolcu Romain Saiss, 41. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna dahil oldu.

Masuaku bu sezon 2. golünü attı

Mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında farkı 2'ye çıkaran Beşiktaş'ta, Arthuar Masuaku bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Bu sezon ilk golünü Adana Demirspor karşısında serbest vuruştan kaydeden Masuaku, Medipol Başakşehir karşısında 55. dakikada fileleri havalandıran isim oldu.

Medipol Başakşehir'in ligdeki kötü gidişi sürdü

Ligin 21. haftasında Arabam.com Konyaspor'u 2-0 yenen turuncu-lacivertli ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor maçlarını 1-0'lık sonuçlarla kaybetmişti.

Bu sezon 7. yenilgisini alan Medipol Başakşehir 40 puanla 6. sırada kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında 15 Mart Çarşamba günü 1-1'in rövanşında Belçika ekibi Gent'i konuk edecek turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 26. haftasında ise 19 Mart Pazar günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Adnan Januzaj kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Adnan Januzaj, mücadelenin 35. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Januzaj'ın Beşiktaş'lı Gedson'a faulünün ardından VAR Merkezi'nden gelen uyarıyla hakem Mete Kalkavan, pozisyonu izlemek için saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen Mete Kalkavan, Januzaj'a kırmızı kartını gösterdi

Bu kart Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde gördüğü 3. kırmızı kart oldu. İstanbul ekibinde daha önce de Mahmut Tekdemir ve Stefano Okaka kırmızı kart gören isimler olmuştu.

Emre Belözoğlu'nun hamleleri sonucu değiştirmedi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ikinci yarısında üç önemli oyuncusunu sahaya sürdü.

Berkay Özcan ve Serdar Gürler karşılaşmanın 73'üncü, Stefano Okaka da 79. dakikada oyuna dahil oldu. Belözoğlu'nun bu hamleleri de sonucu değiştirmeye yetmedi.

AA

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