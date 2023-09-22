Beşiktaş, Belçika'dan 1 puanla döndü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'la berabere kaldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk Yarı 8. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Sabbe'nin sağdan ortasında Vanaken'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top direkten döndü. 11. dakikada Skov Olsen'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sabbe'nin şutunda, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı. 19. dakikada Skoras'ın ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Thiago'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol atmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci Yarı 46. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun soldan ceza sahasına ortasında Rashica'nın kafayla arkaya gönderdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti ve Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde düzeltip yaptığı vuruşta, kaleci Mignolet gole izin vermedi. 50. dakikada Club Brugge etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı alan Olsen bekletmeden arka direğe hareketlenen Vanaken'e ortaladı. Bu futbolcunun kale sahası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kontrol etti. 57. dakikada Club Brugge net bir fırsattan yararlanamadı. Vetlesen'in savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen De Cuyper, sağ çaprazdan topu kale sahası içine gönderdi. Müsait pozisyondaki Thiago'nun yakın mesafeden kayarak vuruşunda, top üstten dışarı çıktı. 59. dakikada Mert Günok net bir pozisyonda gole izin vermedi. Skoras'ın pasında soldan ceza sahasına giren De Cuyper, penaltı noktası üzerinde boş durumdaki Olsen'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, Mert topu kornere yollamayı başardı. 72. dakikada Mert Günok yine kalesini gole kapattı. Onyedika'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Olsen'in Zaynutdinov'dan sıyrılıp yerden sert vuruşunda, Mert Günok topu kornere gönderdi. 77. dakikada Club Brugge öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Olsen, Gedson Fernandes'ten sıyrılıp ceza sahasına arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Vanaken'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0. 83. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı topu Nielsen, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Vanaken'e aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye şutunda direkten dönen topu Zaynutdinov kornere attı. 88. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Chamberlain'in ayak koyduğu top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun, ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. AA

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