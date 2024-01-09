Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4 golle yendi

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'ı misafir etti.

İlk yarı

4. dakikada siyah-beyazlı ekip ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Onur Bulut'un ara pasında hareketlenen Rashica'nın rakibinden sıyrıldıktan sonra, ceza yayı dışından ayak içi plase vuruşunda, top filelere gitti: 0-1.

24. dakikada Gedson Fernandes'in derinlemesine pasında sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun'un sert şutunda, top üsten auta çıktı.

25. dakikada sağ taraftan Muhammet Taha Şahin'in ceza sahası içerisine taç atışında, Benhur Keser'in sağ çaprazdan bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

29. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin savunmadan sıyrıldıktan sonra yerden şutunda, Umut Meraş'in uzaklaştırmak istediği top Gaich'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitse de Benhur Keser'in aktif alanda olması nedeniyle maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'in VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayılmadı.

45. dakikada siyah-beyazlılar 2 farklı üstünlüğü yakaladı. Demir Ege Tıknaz’ın ara pasında ceza yayı üzerinde Semih Kılıçsoy’un dönüp vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan’ın ellerinden kayan top filelere gitti: 0-2.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarı

47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.

55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.

83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Topraktepe: Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sakatlıkların Beşiktaş'ın bu sene çok büyük sorunu olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta her türlü soruna rağmen görev alan her oyuncunun önemine değinen Topraktepe, "Beşiktaş formasını giyen tüm futbolcular değerlidir. Maç içinde de 'Kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyarlarsa maçı kazanabiliriz' dedim. Böyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğuna vurgu yapan Topraktepe, "Rizespor kendi sahasında önde basan, topa hakim olan, baskılı top oynamak isteyen, futbol oynamak isteyen bir takım. Biz de hızlı ve çabuk oynamamız gerektiğini söylemiştik. Atak boyumuz ataktayken arka taraftan defans boyu kısa olması gerekiyordu. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık topun geri dönüşlerinde ikinci topları biz aldık. Goller zaten sırasıyla gelince de rahatladık." ifadelerini kullandı.

Erken gelen golün işi kolaylaştırdığını kaydeden Topraktepe, "Golü bulduk, oyuna iyi başladık. Top bizdeydi. Oyuna baskılı başlamamız gerektiğini söylemiştik. Önde oynayıp golü bulduk. Erken golü bulmamız takımımıza biraz daha rahat ve güven verdi." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Palut: Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi bir periyodun ardından Beşiktaş'a karşı hiç beklemedikleri bir maç oynadıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş gösteremediklerini ifade eden Palut, "Beşiktaş'ın bir yerde reaksiyonunun mutlaka olacağını biliyorduk ama bize olmasın niyetindeydik. Maçın iki senaryosu vardı. Top bizdeyken senaryo ve top rakipteyken senaryo. Top bizdeyken çok rahat üçüncü bölgeye geçiş yaptık. Ceza sahası içi ve çevresinde gerekli efektifleri ve güçlü kalmayı bir türlü başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama onları değerlendiremedik. Defansif olarak baktığımız zaman Beşiktaşlı oyunculara karşı birebir karşılık vermekte, mücadele kazanmakta, birinci bölgemizde aksiyon alanına girdikleri anda onları engellemekte bugün başarısızdık. Başarısızlık skora direkt yansıdı. İhtiyacımız olan bizi ateşleyecek golü bir türlü bulamadık." diye konuştu.

Oyuna ortak olamadıklarına dikkati çeken Palut, "Bugün oyunumuz asla tatmin edici değildi. Maçın skoru tartışılabilir ama genel manada hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Özellikle defansif anlamda çıkaracağımız bir sürü ders var bugünden. Hızla Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayacağız. Yaptığımız hataları unutmayarak, gerekli uyarıları yaparak. Mağlubiyetin artçılarını yaşamak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Palut, maça gelen taraftarlardan alınan mağlubiyet nedeniyle özür diledi.

İlhan Palut, ayrıca devre arasında baş dönmesi yaşayan ve kendini iyi hissetmediği için oyundan çıkan kaleci Gökhan Akkan'ın tedbir amacı ile hastaneye götürüldüğünü sözlerine ekledi.