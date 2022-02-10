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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi

10 Şubat 2022, Perşembe 23:00
Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta Göztepe'ye penaltılarda 3-1 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son sahibi Beşiktaş, son 16 turunda Göztepe'yi eleyerek çeyrek finalist oldu.

Siyah-beyazlı ekip, normal ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta rakibine penaltı atışlarında 3-1 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi, yarın çekilecek kura sonrası belli olacak.

Son 3 maçta galibiyet alamadı

Beşiktaş son üç maçı galibiyet alamadan tamamladı.

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ve Fraport TAV Antalyaspor (0-0) maçlarını berabere bitiren siyah-beyazlı takım, Türkiye Kupası'ndaki Göztepe karşılaşmasında da üstünlük sağlayamadı.

Beşiktaş, son 2 maçta ayrıca gol atma başarısı gösteremedi.

Kaleci Ersin takımını çeyrek finale taşıdı

Penaltı atışlarında başarılı kurtarışlar yapan Ersin Destanoğlu, takımını çeyrek finale taşıyan isim oldu.

Genç file bekçisi, Berkan Emir ve Lourceny'nin vuruşlarında başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

Ersin, Süper Lig'de takımının Galatasaray ve Göztepe'yi 2-1 yendiği maçlarda aynı başarıyı göstermişti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçta da penaltı kurtarmıştı.

Penaltı atışları sırasında Ersin'e destek veren taraftarlar, maçın ardından genç file bekçisine sevgi gösterisinde bulundu. Ersin ayrıca taraftarlara üçlü çektirdi.

Maçta ilk yarının uzatma dakikalarında Göztepeli futbolcu Halil Akbunar ile Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Serdar Topraktepe arasında gerginlik yaşandı.

Maçın hakemi Yasin Kol yaşanan gerginliğin ardından Halil Akbunar'a sarı kart gösterdi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında sol çaprazdan topla ceza alanına giren Halil'in sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Pjanic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88. dakikada Göztepe'nin kullandığı serbest atışta kafalardan seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Ndiaye'nin sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

90+8. dakikada Ghezzal'in pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi'nin yerden sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı çeldi. Topu bir kez daha önünde bulan Batshuayi kötü bir vuruşla auta gönderdi.

Maçın normal süresi 0-0 beraberlikle tamamlandı.

110. dakikada Batshuayi'nin yerden pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pjanic'in şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

117. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın uzatma bölümü de 0-0 tamamlandı ve tur atlayacak ekibin belirlenmesi için penaltı atışlarına geçildi.

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe'de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi.

Rakibine penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

AA

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