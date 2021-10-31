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31 EKİM 2021 PAZAR - YIL: 52

Beşiktaş deplasmanda galibiyete hasret kaldı

31 Ekim 2021, Pazar 13:29
Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan son şampiyon Beşiktaş, sıkıntılı günler geçiriyor.

Süper Lig'in 11. haftasında 3. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım savunmada kötü performans sergilerken, deplasmanda da galibiyete hasret kaldı.

Bu sezon sakatlıklardan yana büyük sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında da aynı kabusu yaşamaktan kurtulamadı.

 

Süper Lig'in 11. haftasında 13. puan kaybını yaşayan siyah-beyazlı ekip, 27 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 7 puan gerisine düştü.

Deplasmanda 2019-2020'ye benzer başlangıç

Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki kötü görüntüsüyle de dikkati çekti.

Dış sahada 5 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi. Deplasmandaki bir karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu.

Son 3 deplasman maçında yenilen siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonundaki kötü başlangıcını tekrarladı.

2019-2020'de de deplasmandaki ilk 5 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, 2021-2022'de de aynı durumu yaşadı ve son 20 sezonda ikinci kez dış sahada en kötü başlangıçlarından birini yapmaktan kurtulamadı.

Savunma alarm veriyor

Atakaş Hatayspor karşısında kritik savunma hatasıyla gol yiyen Beşiktaş, son 7 maçta savunmada kötü performans sergiledi.

Sezonun ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 7 maçta ise kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş, ligde üst üste oynadığı 7 maçta 13 gol yedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisine de engel olamadı. Yalçın yönetiminde geçen sezonun ilk 5 maçında kalesinde gol gören siyah-beyazlı ekip, bu sezon üst üste 7 maçta aynı durumu yaşadı.

Sakatlıklar baş ağrıtıyor

Beşiktaş'ta bir başka sıkıntılı konu da sakat oyuncuların çokluğu oldu.

Siyah-beyazlı ekip, sakatlık ve hastalıktan dolayı daha önceki maçlarda Domagoj Vida, Welinton, Francisco Montero, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'dan yoksun kaldı.

Sakatlıktan dolayı Pjanic'ten de iki maçta yararlanamayan Beşiktaş, Atakaş Hatayspor karşısında da bu oyuncusunu kullanamadı. Josef de Souza da sakatlığı nedeniyle 11. hafta mücadelesinde takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığı henüz geçmeyen Georges-Kevin N'Koudou ise üst üste 7. maçı kaçırdı.

Beşiktaş'a sakatlık konusunda bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi. Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, 24. dakikada yerini Kenan Karaman'a bırakmak zorunda kaldı.

AA

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