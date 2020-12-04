Beşiktaş, galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma ev sahibi Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

15. dakikada N'Koudou ceza sahası sol çaprazından Varga'dan sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

18. dakikada sağ tarafta aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın şutu üstten dışarı gitti.

44. dakikada N'Koudou'nun pasıyla ceza sahası dışında topa buluşan Montero'nun şutunda top farklı şeklide üstten auta çıktı.

45+2. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan hızla ceza sahasına giren Aboubakar meşin yuvarlağı içeri çevirdi, kaleci Ramazan Köse'den dönen topu Mensah filelerle buluşturdu: 1-0

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu altı pas üzerinde önünde bulan Atiba'nın şutunda kaleci Ramazan Köse gole izin vermedi.

51. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girdi. Rakibini çalımlayarak önünü açan siyah-beyazlı oyuncunun çaprazdan vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

52. dakikada sağdan Ghezzal'ın gönderdiği uzun topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önüne düşen topa Mensah gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

58. dakikada Ghezzal'ın pası sonrası ceza sahasına hareketlenerek rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunda top kalecide kaldı.

64. dakikada Tırpan'ın uzak mesafeden şutunda direk dibine giden topu kaleci Utku Yuvakuran kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Sağ tarafta topla buluşan Ghezzal rakibinden sıyrılarak topu içeri ortaladı. Atiba altıpas önünde düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

75. dakikada Beşiktaş'ın üçüncü golü geldi. Rosier'in sağdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Aboubakar düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-0

88. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Oğuzhan Özyakup'un vuruşunda top az farkla auta gitti.

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Ligde oynadığı son 3 maçta Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup edip üç İstanbul takımı karşısında 9 puan toplayarak zirve mücadelesinde iddialı hale gelen siyah-beyazlılar puanını 19'a yükseltti.

Beşiktaş bu maçla birlikte oynadığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 yenilgi almış oldu.

Mensah 9 maç sonra gol attı

İlk yarının uzatma dakikalarında attığı golle Beşiktaş'ı Kasımpaşa karşısında öne geçiren Bernard Mensah 9 hafta sonra golle tanıştı.

Beşiktaş forması altındaki ilk golünü siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı kaydeden Mensah, Kasımpaşa karşısında da ikinci golünü kaydetti.

Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Siyah-beyazlıların galibiyet serisine başladığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında da rakip fileleri havalandıran Aboubakar, Kasımpaşa maçında attığı golle üst üste üç hafta gol sevinci yaşadı.

Kamerunlu oyuncu böylelikle 8. maçında 5. gol sevincini yaşadı.

Kasımpaşa'da Hadergjonaj kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 54. dakikasında Florent Hadergjonaj kırmızı kart gördü.

Hadergjonaj, N'Koudou ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı müdahalenin ardından hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kasımpaşa eksik olduğu bölümde siyah-beyazlılardan iki gol yedi.

Beşiktaş ikinci kez gol yemedi

Ligin en çok yiyen takımları arasında yer alan Beşiktaş, bu sezon ikinci kez bir maçta kalesini gole kapattı.

Geride kalan 10 haftada kalesinde 17 gol gören siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor maçından sonra Kasımpaşa karşısında da gol yemedi.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki zor karşılaşmanın ardından Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmanın çok önemli olduğunu kaydetti.

Maç öncesi konsantrasyon konusunda endişesi olduğunu belirten Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Bugün için kazanmak çok önemliydi. İki tane çok ağır maç oynadık. Bu maçta konsantrasyon sorunu olur mu diye endişelerimiz vardı. Son 2 gün oyunculara konsantrasyon konusunda baskı yaptık. Konsantrasyon bozuklukları sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor. Bunu daha önce yaşadık. İlk bölümde oyuna konsantre olmakta biraz zorlandık. İlk yarının sonundaki gol oyunu rahatlattı. İkinci yarı müthiş oynadık. Oyuncularımızın rahatlığı, kendilerine güvenleri, sonradan girenlerin katkısı çok iyiydi. Oğuzhan'ı ilk defa bu kadar konsantre içinde görüyorum. Skordan ve oyundan memnunuz. Bundan sonraki maçlara hazırlanmamız gerekiyor. Sakatların dönmesini bekliyoruz. Hepsine ihtiyacımız var. Geniş bir kadromuz olacak. Bazı oyuncuların yerini değiştiriyoruz, oyun içinde değişimler yapıyoruz. 11'de birçok oyuncumuz var. As, yedek ayrımı yapmıyoruz. Herkes 11'de başlayacak seviyede. Oyuncularıma mücadele ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"Hesaplarımızın 3 puan gerisindeyiz"

Sezon öncesi planlamalarının 3 puan gerisinde yer aldıklarını kaydeden Sergen Yalçın, "10 maçlık planımıza göre hesaplarımızın 3 puan gerisindeyiz. 1-2 maç daha kazanabilirsek ortalamayı denkleştirebiliriz. Bu maçları kazanmak bundan önceki kaybettiklerimizi telafi etmeye çalışmaktı." diye konuştu.

3 puanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyleyen Yalçın, "İçeride oynadığımız maçlarda rakipler daha kapalı oynuyorlar. Hatalarımızdan gol bulmaya çalışıyorlar, bu çok normal. Bütün büyük takımlar için geçerli. Rakibi bazen açabiliyoruz bazen açamıyorsunuz. Rakip de biz de 11 kişi oynuyoruz. Oyuncular mücadele ediyorlar. Futbolda bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. 3 puanının inanılmaz mutluluğu vardır. 3 maçtır kazanıyoruz ve bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Çok iyi arkadaşlık var. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oynayan, oynamayan herkes takımın kazanması için mücadele ediyorlar. Lig uzun bir maraton. 3 maçlık periyotlar gelecek. Önümüzdeki maçı kazanmayı düşünüyoruz. Takımımızın mücadele gücü çok yüksek. Oyuncularımız istiyorlar ve iyi niyetliler. Hepsi karakterli çocuklar. Yavaş yavaş oyuncularımız oturmaya başlıyor. Bireysel performanslar yükselmeye başlıyor. Gökhan ve Adem Ljajic dönecek diye bekliyoruz. Onların da yokluğunda kazanmak çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

Henüz şampiyonluk ve sözleşme uzatma konusunda konuşmak için erken olduğunu belirten Yalçın, "O yüzden bunu sonraki döneme bırakalım. Şampiyonluk için de çok erken. Çok fazla maç var. Şubat, mart gibi konuşulabilir ama şu an çok erken. Önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.