Beşiktaş, Ghezzal'i kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibi Leicester City'den kiralandığı belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, bonservisi İngiltere'nin Leicester City kulübünde bulunan Cezayirli orta saha oyuncusu Rachid Ghezzal ile geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rachid Ghezzal'e hoş geldin der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'ın yeni transferi Ghezzal, sağlık kontrolünden geçirildi Öte yandan yeni transfer Rachid Ghezzal, sağlık kontrolünden geçirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Ghezzal'in, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolculunun, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrolünün tamamlandığı kaydedildi. AA

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