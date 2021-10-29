"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EKİM 2021 CUMA - YIL: 52

Beşiktaş, Hatay'dan 3 puanla dönmek istiyor

29 Ekim 2021, Cuma 12:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a misafir olacak.

Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş gibi 20 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.

Deplasmanda tek galibiyeti var

Bu sezon ligde 4 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Dış sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, son iki deplasman maçında ise Altay'a 2-1 ve Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu.

Son 6 maçta kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, son 6 maçta savunmada büyük sıkıntı yaşadı.

Ligin ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 6 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 6 maçta kalesinde 12 gol gördü.

Mehmet Topal ve Hutchinson döndü, De Souza ile Pjanic sakat

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Georges-Kevin N'Koudou da Atakaş Hatayspor karşısında görev yapamayacak.

Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.

Hatayspor 20 puanla 2. sırada bulunuyor

Ligde 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya G20'ye odaklandı

    İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha: Yasa dışı yerleşimleri durdur

    İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti: 5 davada 29 sanık yargılanıyor

    ABD'den Çin'e karşı Tayvan adımı

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir

    Hekim göçü önlenemiyor

    AKP sebep, enflasyon sonuç

    Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

    Hak kullanımı istisna oldu

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    Gelecek öngörüsünde bulunamıyoruz

    TMO, yerliye 1750 lira, yabancıya 3 bin 180 lira ödüyor

    1 askerimiz şehit oldu

    Rusya'dan İsrail'e tepki

    Türkiye'de 25 bin 528 yeni vaka

    Salgın nedeniyle göçmen akışı yüzde 30 azaldı

    12 Avrupa ülkesi İsrail'i kınadı

    AB'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 12 milyon avroluk yardım

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cumhuriyetin 113. yılı
    Süleyman KÖSMENE

    Demokrasi hangi âyette geçiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Cumhuriyet adalet, hürriyet ve meşverettir
    Şükrü BULUT

    Putin’den İkinci Avrupa’ya ahlak ve demokrasi dersi
    Ahmet BATTAL

    Mutabakatınız ürkütmemeli
    Cevher İLHAN

    “Soros’çuluk” saptırması...
    Genel

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir
    Genel

    Hekim göçü önlenemiyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.