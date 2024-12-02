Beşiktaş, Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İlk yarı 14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Gedson'un ara pasına hareketlenen Rafa Silva'nın, Kilama'yı geçip yaptığı plase vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı. 18. dakikada Masuaku'nun köşe vuruşunda iyi yükselen Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 25. dakikada İstanbul ekibi Immobile ile gol fırsatını değerlendiremedi. Rashica'nın sağdan ortasında kale sahasında yükselen Immobile'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden oyun alanını terk etti. 26. dakikada Aboubakar'ın ceza yayının solundan çektiği şutta kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. 29. dakikada Hatayspor öne geçti. Ev sahibinin sol kanattan gelişen atağında Cemali'nin ortaladığı topu Beşiktaş defansı uzaklaştıramadı. Görkem Sağlam, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 41. dakikada siyah beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun köşe atışında Immobile, topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1 45. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Masuaku'nun serbest vuruştan gönderdiği topa Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti. İkinci yarı 70. dakikada gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in ceza sahasının solundan vuruşunda kaleci Mert Günok topu çeldi. 71. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gedson Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Araya giren Diack, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 76. dakikada Beşiktaş yine Fernandes ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun kalenin sağından vuruşunda topu ayağıyla kurtaran kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi. 86. dakikada sol kanatta hareketlenen Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarpıp kale sahasına döndü. 90+3. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 90+5. dakikada siyah beyazlı ekibin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda ağlara giden top, kaleci Erce Kardeşler'e müdahale olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. AA

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