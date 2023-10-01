Beşiktaş'ı Konya deplasmanında rahatlatan 3 puan

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçı, konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İlk yarı 2. dakikada Ahmet Oğuz'un kafayla indirdiği topa hamle yapan Oliveira'nın dokunuşunda Ersin Destanoğlu topu iki hamlede kontrol etti. 18. dakikada Moreno'nun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu uzaklaştırdı. 31. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 45+1. dakikada konuk ekip öne geçti. Rashica'nın sol kanattan ortasında kale önünde Uğurcan Yazğılı'nın uzaklaştırmaya çalıştığı top ağlara gitti: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarı 63. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın pasında topla buluşan Aboubakar'ın, iki Konyasporlu futbolcuyu çalımlayıp çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 84. dakikada Chamberlain'in uzaktan sert şutunda top yandan auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, maçtan 2-0 üstün ayrılan taraf oldu. AA

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