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Beşiktaş ile Fenerbahçe 360. kez karşı karşıya gelecek

07 Aralık 2024, Cumartesi 14:43
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yapacakları maçla 360. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 359 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ezeli rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 457 gol kaydetti.

Lig maçlarında Fenerbahçe 49-42 üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 137. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 136 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 158 kez ağları sarstı, Beşiktaş ise 157 gol attı.

Son 12 derbinin 6'sında kazanan çıkmadı

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 12 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan 12 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 3'ünü ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Fenerbahçe, geçen sezon oynanan 2 karşılaşmada da Beşiktaş'ı mağlup etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 galip gelmeyi başardı.

AA

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