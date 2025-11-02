Beşiktaş ile Fenerbahçe 362. kez karşı karşıya geliyor

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün yapacakları maçla 362. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı

Derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

Lig maçlarında da Fenerbahçe üstün

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 138 müsabakada sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 44 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda taraflar 158'er kez ağları sarstı.

Tüpraş Stadı'nda en çok beraberlik yaşandı

İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından 2016 yılında Dolmabahçe'ye dönen Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle yeni stadında oynadığı 9 maçta 1 kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 3 galibiyet alırken 5 müsabaka beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe ise 1 derbide taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Fenerbahçe'de sakat oyuncu yok

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın bugünki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Sadettin Saran'ın ilk derbi heyecanı

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

2 isim kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta eksik yok

Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, bugünki derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Fenerbahçe derbisinde

Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

Geçen sezon iki derbiyi de tek golle kazandı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

Bu sezon ligde 10 maçın 8'inde kalesini gole kapatamadı

Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yenmeyi başardı.

Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.

Cengiz Ünder eski takımına karşı

Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bugünki derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

Ersin Destanoğlu'nun 100. maç heyecanı

Siyah-beyazlı takımın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç file bekçisi, bugün Fenerbahçe ile oynanacak derbide farklı bir heyecan yaşayacak.

Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek.

Beşiktaş'ta ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.