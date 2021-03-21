Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı

Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin 6. dakikasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.

14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.

15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.

27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla panaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ghezzal'in sağ çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Vida, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

53. dakikada Ljajic'in yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar'ın bekletmeden şutunda, kaleci Altay son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

62. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Aboubakar, şık bir çalımla Tisserand'ı geçtiği anda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın yerden şutunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

71. dakikada Sosa'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

79. dakikada Caner Erkin'in soldan yerden ortasında arka direkte Atiba, son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

86. dakikada Atiba'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Ghezzal'in kötü şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

89. dakikada Ozan Tufan ceza alanı önünde yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

90. daikkada Caner'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Szalai'in indirdiği topa Gustavo gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak kaleci Ersin'den sekti. Ozan Tufan'ın arka direkte tamamlamak istediği topu Rosier kornere gönderdi.

90+5. dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, bu beraberlikle 64 puanla zirvede bulunan bir maçı eksik Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda derbi maçlarda hiç galibiyet alamadı.

Bu sezon daha önce Galatasaray ile oynadığı 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik alan sarı-lacivertliler, aynı durumu Beşiktaş karşısında da yaşadı.

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 4 derbiden sadece 2 puan çıkarırken, evinde iki rakibine de yenildi.

Deplasmanda kaybetmeme serisi 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.

Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.

Ozan 5. golünü attı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, ligde 5. golüne imza attı.

Ligin ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında 2 gol atmayı başaran Ozan, yine rakibini boş geçmedi.

Müsabakanın 89. dakikasında Beşiktaş ağlarını sarsan milli oyuncu, bu sezon 5. golünü kaydetti.

Serdar tamamlayamadı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında maçı tamamlayamadı.

Rakibiyle yaşadığı bir pozisyonda yerde kalarak sakatlık geçiren sarı-lacivertli oyuncu, 60. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.

Beşiktaş derbinin son dakikalarında galibiyetten oldu

Siyah-beyazlı ekip, bu beraberlikle puanını 64'e yükseltti. Beşiktaş, 31. haftada Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup olan takipçisi Galatasaray ile puan farkını 3'e çıkarırken, 59 puana ulaşan Fenerbahçe ile 5 puanlık farkı korudu.

Sergen Yalçın yönetiminde derbilerde yine yenilmedi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 5. derbi maçını da yenilgi almadan tamamladı.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 5 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sergen Yalçın yönetiminde Fenerbahçe'yi geçen sezon evinde 2-0 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmandaki ilk karşılaşmada rakibine 4-3 üstünlük kurarken, bugün de evinde sarı-lacivertli ekiple 1-1 berabere kaldı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Yalçın idaresinde çıktığı Galatasaray derbisini 0-0 berabere tamamlayan Beşiktaş, rakibini bu sezonun ilk yarısında ise 2-0 yenmişti.

6 maç sonra puan kaybetti

Beşiktaş, 6 maç sonra puan kaybı yaşadı.

Ligde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 beraber kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlisopr (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir'i (3-2) yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Vida'dan 4. gol

Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Domagoj Vida, bu sezon ligde 4. kez gol sevinci yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Büyüşehir Belediye Erzurumspor maçlarında fileleri havalandıran Vida, Fenerbahçe'ye de gol atma başarısı gösterdi.

Geçen sezon Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Vodafone Park'ta 2-0 yendiği maçta gol atan Vida, sarı-lacivertli takıma karşı 3. kez gol sevinci yaşadı. Vida, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe'yi evinde 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada da fileleri bir kez havalandırmıştı.

Ghezzal cezalı

Siyah-beayzlı ekipte sarı kart gören Rachid Ghezzal, cezalı duruma düştü.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Ghezzal, cezası nedeniyle 32. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.