Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısında, kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğu bildirildi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısı başladı.

Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan Tevfik Yamantürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünya futbol endüstrisinin yüzde 12 daraldığını belirterek, "Gelirler azalıyor, yayın gelirleri, ticari gelirler, stat gelirleri azalıyor. Futbolu iyi yönetirsek, gelirlerimizi artırırsak futbolun çok iyi yerlere gelebileceğini ve kulüplerimizin milli olarak kalabileceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Hakem hatalarıyla ilgili kulüplerin tepkilerine değinen Yamantürk, "Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenler ve kantarın topuzunu kaçıranlar endüstriye büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Liglerin sıfırlanmasını öneren Yamantürk, şunları kaydetti:

"Hakem hataları yüzünden kaybettiklerini söyleyenlere diyoruz ki ligleri sıfırlayalım. En çok şampiyon olan sizsiniz. Bu hakemlerle şampiyon oldunuz, o zaman VAR da yoktu. İşe sıfırdan başlayalım. Yabancı hakem de getirelim, kimse şaibe altında kalmasın. Futbol sayesinde banka hesaplarını şişirenler, 80 milyonluk ülkede en bilinen 50 kişi arasına girenler demeç verirken daha dikkatli olmak durumunda. Misafirliğe gittikleri evde masa üstüne çıkıp sinkaflı küfürler etmenin ne Türk toplumuna ne de futbola faydası var. Banka hesaplarını geliştirirken keşke biraz da kendilerini geliştirselerdi. Ülkenin ve toplumun değerlerine çok ciddi zarar veriyorlar."

Borç 3 milyar 570 milyon

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren denetleme kurulu üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, Beşiktaş Kulübünün borcunun 614 milyon 878 bin, Futbol Yatırımları AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 955 milyon 943 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 570 milyon 822 bin lira olduğunu söyledi.