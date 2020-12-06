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Beşiktaş'ın golcülerinden başarıya büyük katkı

06 Aralık 2020, Pazar 15:47
Süper Lig'de son 6 haftada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçen Beşiktaş'ta santrforlar Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu başarıya büyük katkıda bulundu.

Beşiktaş adına beşer kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulaştı.

Siyah-beyazlı ekibin santrforları ortaya koydukları performansla, önceki 4 sezonda görev alan diğer golcüleri geride bıraktı.

Son sezonlarda santrforlarından beklediği performansı almakta zorlanan Beşiktaş, Aboubakar ve Larin'in katkılarıyla sıralamada büyük yükseliş gösterdi.

Geçen sezon santrforlar 10 maçta 6 gol attı

Beşiktaş geçen sezon santrforda görev alan oyuncularıyla Süper Lig'deki ilk 10 maçta sadece 6 gol bulabildi.

Kadroda yer alan Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir, takımları adına ikişer gol kaydedebildi.

2018-2019'da 7 gol

Siyah-beyazlı ekibin golcü isimleri, 2018-2019'da 10 haftalık bölümde 7 kez gol sevinci yaşadı.

Söz konusu sezonda görev alan Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo ise ikişer kez fileleri havalandırdı.

2017-2018'de 5 golde kaldılar

2017-2018 sezonunda Beşiktaş kadrosunda yer alan santrforlar, 10 maçlık bölümde sadece 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

Cenk Tosun 4 gol atabilirken, Negredo sadece bir gollük katkıda bulunabildi.

2016-2017 sezonunda 8 gol 

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunda santrfor bölgesinde Cenk Tosun ve Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra Vincent Aboubakar görev aldı.

Aboubakar, bu sezonkine benzer bir başlangıç yaptığı ve tutuk bir performans sergilediği periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı.

Üç isim, ilk 10 maçta 8 gol kaydetti. 

2015-2016'da Gomez ile en iyi performans

Beşiktaş, santrforlarından en çok 2015-2016 sezonunda yararlandı.

Alman futbolcu Mario Gomez'in yanı sıra Cenk Tosun, golleriyle şampiyonluk yaşanan sezonda önemli katkılar verdi. Gomez, 10 maçlık periyotta 8 kez fileleri havalandırırken, Cenk de 5 defa gol sevinci yaşadı. 

Son 6 maçtaki yükselişte büyük pay Aboubakar ve Larin'in 

Aboubakar ve Larin, özellikle Beşiktaş'ın yükselişe geçtiği son 6 maçtaki performanslarıyla dikkati çekti.

Sezonun ilk 4 maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayan Larin, ardından görev aldığı 5 karşılaşmada 4 gol kaydetti. İlk dört maçta santrfor bölgesinde görev alan Kanadalı futbolcu, sonraki 5 karşılaşmada sol kanatta oynamasına rağmen takımına skor katkısı sağlamayı başardı.

Takıma geç dahil edilen ve İttifak Holding Konyaspor maçıyla görev almaya başlayan Aboubakar da son 6 haftada önemli bir performansa imza attı. Kamerunlu oyuncu, beş golünü de son 6 haftadaki yükseliş maçlarında kaydetti.

AA

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