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Beşiktaş'ın teknik direktör arayışlarında son durum?

14 Aralık 2021, Salı 09:00
Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, yeni teknik direktörü belirlemek için acele etmediklerini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün yapılan ve yaklaşık 7 saat süren yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kazancı, yeni teknik adam gelene kadar Yukatel Kayserispor maçında görev yapan Önder Karaveli ile yola devam edeceklerini kaydetti.

Toplantıda birçok ismin gündeme geldiğini kaydeden Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Bütün yöneticilerin görüşleri, Başkanımızın yorumları akabinde birkaç isim daha gündeme geldi. Bunlarla alakalı detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üzerinde yaptığımız çalışmalar bitene kadar Önder Karaveli ile yola devam etmeye karar verdik. Dün de güzel bir galibiyet aldık, kendisi de müthiş bir liderlik yaptı. Yarın, öbür gün çalışmamız sonlanınca tekrar kararımızı gözden geçireceğiz. Bütün isimleri değerlendirmek ve yönetim kurulu üyelerinin de görüşlerini almak Başkan için de bizim için de önemli ve değerliydi. Herkes kendi görüşlerini anlattı. Başkanımız yorumunu yaptı. Bugün açıklanmasına yönelik beklenti vardı ama bu konuda acelemiz yok. Hata yapmak istemiyoruz. " diye konuştu.

Fenerbahçe ile oynanacak derbi maça Karaveli ile çıkılıp çıkılmayacağı ile ilgili bir soruya Kazancı, "Bununla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Bu, çalışmaların ne zaman biteceği ile alakalı. Birkaç gün içinde daha net bilgi verme şansımız var, şu anda yüzde 50-50 diyebilirim." diye cevap verdi.

Şenol Güneş de gündemde

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Şenol Güneş'in de gündemde olduğunu aktaran Kazancı şunları söyledi:

"Gündemimizde birçok değerli hocamız var. Şenol Güneş de bunlardan bir tanesi. Basında çıkan isimlerin hepsi değerlendirildi, hepsiyle ilgili yorumlar var. Bütün bu çalışmalar için birkaç güne daha ihtiyacımız var. Basına çıkmayan yerli ve yabancı yeni birkaç isim daha gündeme geldi. Yerli- yabancı olmasından ziyade isimler üzerinde yoğunlaşarak karar verme niyetimiz var. Yerli ya da yabancı olacak demek şu anda mümkün değil. Beşiktaş'ın içinden çıkan çok değerli hocalar var ama illa öyle olsun diye bir şey yok. Beşiktaş'ta hiç oynamamış çok değerli hocalarımız da var. Onlardan biri de olabilir."

"Hata yapmak istemiyoruz. Doğru karar vermek niyetindeyiz"

Portekizli teknik adam Bruno Pinheiro'nun da adaylar arasında olduğunu söyleyen siyah-beyazlı yönetici, "Bu hafta içinde olabildiğince hızlı bir şeklide adını koymak istiyoruz. Çalışmaları sağlıklı yapmak gerekiyor. Hata yapmak istemiyoruz. Doğru karar vermek niyetindeyiz. Önder Karaveli gibi bir liderimiz var şu anda. Dün de camia tarafından bağra basıldı. Kendisi mesai harcadığımız bir hoca, kendisiyle çalışmaktan mutluyuz. Hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyoruz." dedi.

Toplamda yaklaşık 8 aday olduğunu söyleyen Kazancı, Daniel Farke ile anlaşamadıklarını belirterek, Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Slaven Bilic'in de adaylar arasında olduğunu söyledi.

AA

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