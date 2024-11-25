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25 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Beşiktaş, İzmir'den de eli boş döndü

25 Kasım 2024, Pazartesi
Galatasaray maçıyla başlayan kötü gidişi engelleyemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, kötü gidişini 4-2 mağlup olduğu İzmir temsilcisi karşısında da sürdürdü.

Beşiktaş - Göztepe

Semih Kılıçsoy'un şık golünün ardından Bokele'nin kendi kalesine attığı golle 10. dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş, 12 ve 32. dakikalarda Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşlarında Bokele ve Taha Altıkardeş'in gollerine engel olamayınca devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Uzun süre beraberlikle devam eden müsabakanın 82. dakikasında sahneye çıkan Fofana takımının galibiyet golünü atarak sarı-kırmızılıları 2-0 mağlubiyetten 3-2 üstünlüğe taşıdı. Maçın skorunu tayin eden golü ise uzatma dakikalarında Tijanic kaydetti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst takımına kulübeden sadece 2 oyuncuyla destek vermeye çalıştı.

Hollandalı teknik adam, 59. dakikada Emirhan Topçu-Ciro Immobile ve Al Musrati-Cher Ndour değişikliği yaptı.

Kötü gidiş devam ediyor

Beşiktaş'ta Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan kötü gidişat Göztepe maçıyla devam etti.

Kasımpaşa yenilgisinin sonrasında RAMS Başakşehir'le de berabere kalan siyah-beyazlılar, Göztepe'ye de 3-2 yenilerek yaklaşık 1 aylık süreçte ligde galibiyete hasret kaldı ve bu süre içinde 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Bu süreçte 11 puan kaybeden siyah-beyazlılar, ilk sıradaki Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

Immobile 22 gün sonra döndü

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 22 gün sonra formasına kavuştu.

2 Kasım Cumartesi günü Kasımpaşa ile oynanan maçta sakatlanan Immobile, bu süreçte RAMS Başakşehir ve Malmö maçlarında forma giyemedi.

Tecrübeli golcü, Göztepe maçında 59. dakikada Emirhan Topçu'nun yerine oyuna girerek forvet hattında Semih Kılıçsoy'la birlikte görev aldı.

Mourinho maçı izledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasını takip etti.

Mourinho, 15. haftada siyah-beyazlı takıma konuk olacak Fenerbahçe'nin oynayacağı derbi öncesinde Beşiktaş'la ilgili analizler yapmak için locadan karşılaşmayı izledi.

Svensson sınıra geldi

Beşiktaş'ta Jonas Svensson sarı kart ceza sınırına geldi.

Ligin geri kalan bölümünde Konyaspor ve Başakşehir maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, Göztepe maçında üçüncü sarı kartını gördü.

Svensson gelecek hafta Hatayspor maçında sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Masuaku ıslıklandı

Beşiktaşlı taraftarlar üçüncü golün ardından Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Fofana'nın kaydettiği golde rakibini engelleyemen siyah-beyazlı oyuncunun topla her buluşmasında Beşiktaşlı taraftarlar Masuaku'yu ıslıkladı.

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarından özür dilemek için tribünlere giderken, Masuaku doğrudan soyunma odasına gitti.

AA

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