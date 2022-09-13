Beşiktaş, namağlup unvanını Başakşehir karşısında kaybetti

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

11. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde Necip Uysal'ın kafa vuruşunda Mahmut Tekdemir kale önünde topu uzaklaştırdı.

12. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

18. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde ceza yayı üzerine gelen topa Gedson gelişine vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Lima'nın ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Muleka'nın sağdan arka direğe gönderdiği topla buluşan N'Koudou çaprazdan şutunu çekti, Duarte son anda topa ayak uzatarak olası golü önledi.

67. dakikada Saiss'in kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Redmond, ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

71. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kenny'nin pasında topla buluşan Traore, ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

82. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Cenk Tosun'un soldan ortasında Weghorst'un ceza sahasında kafayla kaleye göndermek istediği top, yere çarparak N'Koudou'nun önüne düştü. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Kalan bölümde Beşiktaş yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi

Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Medipol Başakşehir kalesini yine gole kapattı

Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.

Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.

Medipol Başakşehir'in 9 gol 9 farklı oyuncudan

Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.

Turuncu-lacivertl takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.

Başakşehir, Beşiktaş karşısındaki üstünlüğünü korudu

​​​​​​​Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.

Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, namağlup unvanını kaybetti

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, 5 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.

Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Yukatel Kayserispor, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü maçlarını kazanırken, Aytemiz Alanysapor ile berabere kaldı ve 13 puan topladı.

Ismael kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşısında 3 puanın yanı sıra teknik direktör Valerien Ismael'i de kaybetti.

Halil Umut Meler'in bir kararı sonrasında hakeme tepki gösteren Ismael, sarı kart görmesinin ardından Meler'i alkışla protesto edince 88. dakikada ikinci sarı kartla kulübeden ihraç edildi. Karşılaşmanın kalan bölümünü Ismael'in yardımcısı Adam David Murray siyah-beyazlı takımı idare etti.

Yeni transferler Beşiktaş'ta siftah yaptı

Siyah-beyazlı takımın bu sezonki transferleri arasında yer alan Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl, Beşiktaş formasıyla ilk maçlarını oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan iki oyuncudan Redmond, 57. dakikada oyuna girerken, Tayyip Talha 74. dakikada Necip Uysal'ın, Tayfur Bingöl ise Berkay Vardar'ın yerine mücadeleye dahil olarak siyah-beyazlı formayla siftah yaptılar.

Necip Uysal'a hem destek hem protesto

Medipol Başakşehir'in Traore ile attığı golde kaptırdığı topla turuncu-lacivertli takımın atağa çıkmasına sebep olan Necip Uysal oyundan çıkarken siyah-beyazlı taraftarlar ikiye bölündü. 74. dakikada yerini Tayyip Talha Sanuç'a bırakan Necip Uysal oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı tecrübeli oyuncuyu ıslıkla protesto ederken bir kısmı alkışla destek verdi. Siyah-beyazlı futbolcuyu kulübede ilk teselli eden isim ise teknik direktör Valerien Ismael oldu.

Yönetime protesto

Beşiktaşlı taraftarlar maçın sona ermesinin ardından siyah-beyazlı yönetimi protesto etti.

Siyah-beyazlılar, bir müddet "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahürat yaptı.

"Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık"

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Adam David Murray, yenilgiden dolayı çok üzgün olduklarını, yakaladıkları fırsatları değerlendirememelerinin bu sonucu doğurduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Valerien Ismael'in yerine yardımcı antrenör David Murray katıldı.

Başakşehir'e karşı önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Murray, "Çok üzgünüz. Büyük maçlar, büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık ama kullanamadık. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızda üç puan almayı hedefliyoruz. Bu maça kadar gol atma konusunda sıkıntımız yoktu, sadece bugün günümüzde değildik. Bu tarz maçlarda atamadığınız zaman gol yememek de önemli. Fırsat yakaladık ama bugün maalesef kale önünde iyi değildik. Önceki maçlarda bireysel kalitemiz kilidi açmaya yetti. Kendi hatamızdan yediğimiz bir gol var, bundan dersler çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Murray, Beşiktaş'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyon hakkında ise, "Bir penaltı pozisyonu var, penaltı olmalıydı. Hakem, vücut pozisyonunun doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu yerde mücadeleyi kendi tercih ediyor. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu vücudun doğal pozisyonu ise kafam karışır. VAR’a bakılmamasını da anlamış değilim. Kurallar kafa karıştırmamalı. Büyük maçlarda, büyük kararlar veriyorsunuz. Herkes büyük efor sarf ediyor, anlık kararlar maçın soncunu değiştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Neredeyse hakemin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu olduğuna kanaat getireceğiz"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Merkez Hakem Kurulunun mücadeleye Halil Umut Meler'i atamasına tepki gösterdi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baltacı, cumartesi günü Josef'le birlikte basın toplantısı yaptıklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

''MHK'nın Metin Kalkavan'ı ile başlayan süreç, Hukuk Kurulunun hukuksuz uygulamasıyla, PFDK'nın bize göre hukuksuz uygulamasıyla, Tahkim Kurulunun savunmayı hiçe sayan, savunmayı dinlemek bile istemeyen tutumuyla gelmiş ve nihayet MHK'nın kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığı yapay zekasının, algoritmasının atamasıyla 3 aydır düdük çalmamış bir hakemi haftanın en zor maçına vererek sonuçlanmış."

Maçın hakeminin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluştuğunu düşünmeye başladıklarını söyleyen Baltacı, şunları söyledi:

"Bunlardan kim yararlanıyor diye sormuştum. Sorunun cevabını da bu akşam almış olduk. Hakemle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum ama Başkanımızın 'Bu hakemlerle bu iş olmaz' dediği tutumunu biz de devam ettiriyoruz. Sevgili hakemimizin Beşiktaş'a karşı olumsuz bir bilinçaltı oluşmuş endişesi taşımaya başladık. Umarım büyük Beşiktaş'ın büyük seyircisi böyle bir duyguya kapılmaz. Bir tek örnek vereyim. 2 takımın hocasına sahadaki hakemin davranışını ve tutumunu takdirlerinize sunuyoruz. Ankaragücü maçında 'kırmızı göster' diye, orta sahadaki olayların göbeğindeki hakemin neredeyse başının etini yiyen VAR ve 4. hakem, rakip takım hocasının davranışlarını hiç görmemiş. Kimseyi hedef gösterme gibi bir derdimiz yok. Biz herkes için adalet istiyoruz. Bütün koşulların herkes için standart olmasını istiyoruz. Neredeyse bu akşamki maçın hakeminin Beşiktaş'ın hocalarıyla bir sorunu olduğuna kanaat getireceğiz."

Beşiktaş'ın şampiyon olacağını iddia eden Baltacı, "Biz son transferlerimizi bugün izleme şansı bulduk. Çok değerli ve yararlı transferler yaptığımızı gördük. Seyircimizin de bu anlamda mutlu olduğunu görüyoruz. Onlar bize inanmaya devam etsinler. Mutlaka şampiyon olacağız. Bu olduğuna inandığımız gerilim oyunlarını sahada oynadığımız oyunla bozacağız. Biz başta Başkanımız olmak üzere yönetim olarak buna inanıyoruz ve bütün camianın da inanmasını istiyoruz. Beşiktaş tribünleri oluşturulmaya çalışılan bütün gergin, olumsuz ortama karşı takımını nefesinin sonunu kadar destekledi. Küfür etmedi, takımını son nefesine kadar destekledi. Seyircimizle iftihar ediyorum. Maç sonunda takımı çağırdılar ve oyuncularımıza tek tek teşekkür ettiler. Büyük Beşiktaş seyircisinin bütün futbol camiasına örnek olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kazanmak bizim için çok değerli ve önemliydi"

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, zorlu deplasmanda kazanmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Karşımızda büyük bir camia ve iyi bir takım vardı. Kazanmak bizim için çok değerli ve önemliydi." dedi.

"Genel hatlarıyla karşımızda çalıştığımız, bildiğimiz bir oyun oynayan bir takım vardı." diye konuşan Emre Belözoğlu, şunları söyledi:

"Beşiktaş’ın yüksek pas organizasyonu olmamasını rağmen, direkt oyunu tercih eden, hemen hemen her yerden orta yapan bir formasyonu var. Ligimize baktığınızda çok etkili iç saha maçları oynadılar. Biz topun bizde kalmasını, geçişi de çalıştık. Pas tercihlerimiz biraz daha iyi olsaydı, daha rahat edeceğimiz bir skorla dereye girebilirdik. Traore’nin attığı golden önce, ilk yarıda daha kolay pozisyonda golü kaçırdı. Kenarlara inip birebir oynamak istedik. Bazı oyuncularımızın performansı beklediğimizin altında kalınca oyunun belirli bölümlerinde Beşiktaş bize üstünlük kurdu. Birkaç net pozisyona girdi. Kazanmak mutlu ediyor, kazanmayı alışkanlık haline getirmek, böyle bir oyuncu grubuyla çalışmak benim gibi genç bir teknik adam için önemli."

Belözoğlu, takımının ligdeki 5. maçında da gol yememesi hakkında gelen bir soruya ise, "Futbolun olmazsa olmazı iyi defans yapmak. Topa sahip olma oyununu oynamak isteyen her takım, savunma güvenliğini de üst düzeyde tutarlar. Ben de bunu uygulatmaya çalışıyorum. Beşiktaş birkaç pozisyona da girdi. Her ne olursa olsun biz bu düzenden vazgeçmeyeceğiz. Oynamaya çalışacağız. Bir gün gol yiyeceğiz fakat kazanmak ve oyun üstünlüğünü sağlamak benim için gol yememekten çok daha değerli." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Galatasaray'a Yusuf Demir geldi yabancı statüsünde, sizin elinizde Mesut var. İkisi de yabancı ülke milli takımını seçmesine rağmen Mesut Türk statüsünde oynuyor. 2015'te değişen kurallar var. Bunun haksızlık olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yusuf Demir kural değiştikten sonra geldiği için kurala bağlı bir durum. Bunu benim değerlendirmemin bir değeri yok. Ancak bir oyuncu Türk'üm diyorsa, Türk statüsünde oynamalıdır. Bu benim şahsi fikrim. Mesut da aynı şekilde belirli bir seneden önce bu kural geldiği için Mesut, Türk statüsünde oynuyor. Mesut'un Almanya ile özel bir durumu da var. O tamamen orayı kendi karşısına almış bir oyuncu. Türkiye’yi daha fazla benimsemiş bir oyuncu. Yusuf özelinde ise Galatasaray'ın çok önemli bir oyuncu transfer ettiğini düşünüyorum."

Belözoğlu, siyah-beyazlı taraftarların kendisine gösterdiği tepki hakkında, "Beşiktaş stadında çok top oynadım. Burada bana zaten çok tepki gösterdiler. Tepkinin son dakikalarda geriye çekildik diye tepki olduğunu düşünmüyorum. 17-18 yaşından beri hak etmediğim eleştirilere ve sevgiye maruz kaldım. Ben işimi yapacağım, Allah izin verirse de futbolcu kadar teknik adamlıkta da başarılı olmaya çalışacağım." yorumunda bulundu.