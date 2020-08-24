Beşiktaş PAOK önünde

TEMSİLCİMİZ, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURUNDA YUNANİSTAN EKİBİ PAOK İLE TEK MAÇ ÜZERİNDEN YAPACAĞI KARŞILAŞMAYI KAZANIRSA 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK.

TOUMBA STADI'NDAKİ SEYİRCİSİZ OYNANACAK MÜSABAKA YARIN SAAT 21.00'DE BAŞLAYACAK. İTALYAN HAKEM DOVERİ’NİN YÖNETECEĞİ MÜCADELE KANAL D’DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak. Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak. İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.