Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un attığı gollerle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 29'a yükseltti.

22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi. 28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi. 45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi. 45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0. 69. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci son anda topu üstten kornere çeldi. 77. dakikada Gedson'un soldan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda, top kalecide kaldı. 86. dakikada Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü. 90+2. dakikada Gedson, Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı. Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı. İç sahada yenilmezlik serisi 5 maç oldu Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiytele iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti. Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı. Cenk Tosun gollerine devam ediyor Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı. Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti. Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti. Weghorst 8. golünü kaydetti Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti. İlk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı. Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti. Salih Uçan cezalı duruma düştü Beşiktaş'ta 82. dakikada sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü. Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü. Saiss 63 gün sonra forma giydi Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü. 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı. Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu. AA

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