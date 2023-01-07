"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti

07 Ocak 2023, Cumartesi 22:00
Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un attığı gollerle Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 29'a yükseltti.

22. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in vuruşunda, kalesini terk eden Mert Günok gole izin vermedi.

28. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Salih Uçan savunmanın üzerinden aşırtarak Cenk Tosun'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

43. dakikada Ben Ouanes'in soldan pasında Beşiktaş savunmasının topa müdahale etmekte gecikmesi sonrasında meşin yuvarlağı önünde bulan Fall'ın ceza sahası girişinden şutunda, kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Masuaku ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci Ertuğrul topun kaleye girmesine izin vermedi.

45+6. dakikada Beşiktaş'ın 2. golü geldi. Hızlı hücumda Redmond'un ara pasında Weghorst ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un kolunun altından giden top ağlarla buluştu: 2-0.

69. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Atiba'nın hatalı pası sonrası topu kapan Fall'ın sağdan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Ahmet Engin topa kafayla vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

73. dakikada Muleka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci son anda topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Gedson'un soldan ortasında Muleka'nın kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

86. dakikada Fall'ın sağ taraftan arka direğe yaptığı ortada Ahmet Engin'in müsait pozisyonda olmasına rağmen yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Graovac'ın kafa vuruşunda, top kaleci Mert'e çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada Gedson, Kasımpaşa ceza sahası sol çaprazında rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-1 kazandı. 

İç sahada yenilmezlik serisi 5 maç oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiytele iç sahada yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Medipol Başakşehir'e Vodafone Park'ta 1-0 mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 2 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı.

Başakşehir maçı sonrasında Fenerbahçe ile 0-0, Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor ve Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa'ya da mağlup etti.

Beşiktaş, Dolmabahçe'deki son 5 maçında 11 puan topladı.

Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta göreve başlamasının ardından kadroda yer bulmaya başlayan Cenk Tosun, 2 haftalık aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

Şenol Güneş öncesinde ligde sadece Trabzonspor maçında gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Güneş'in gelmesinin ardından oynadığı 5 maçta gol sayısını 4'e yükseltti.

Ümraniyespor'a 2 gol atan Cenk Tosun, Galatasaray derbisinde de siyah-beyazlı takımın tek golünü kaydederken, Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarını boş geçmişti.

Weghorst 8. golünü kaydetti

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda 8. golünü kaydetti.

İlk yarının son dakikasında attığı golle takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Weghorst, 1 haftalık aranın ardından yeniden gol atmayı başardı.

Hollandalı futbolcu bu sezon, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, İstanbulspor, Atakaş Hatayspor, Ümraniyespor (2) ve Gaziantep FK maçlarında da Beşiktaş adına topu filelerle buluşturan isim olmuştu.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen oyuncunun gol sevinci sırasında kale arkasındaki tribünün önünde veda anlamına gelen şekilde el sallaması ise dikkati çekti.

Salih Uçan cezalı duruma düştü

Beşiktaş'ta 82. dakikada sarı kart gören Salih Uçan cezalı duruma düştü.

Bu sezon 4. sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu, gelecek hafta oynanacak Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Salih Uçan bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında sarı kart görmüştü.

Saiss 63 gün sonra forma giydi

Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Romain Saiss, 63 gün sonra savunmadaki yerine döndü.

2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde son olarak Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada forma giyen Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak mücadeleyi tamamlayamamıştı.

Tedavisi devam ettiği sürede Gaziantep FK ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemeyen Faslı oyuncu, 83. dakikada Redmond'un yerine oyuna girerek 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

AA

Okunma Sayısı: 159
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keban Baraj Gölü'nde çekilme sürüyor

    Şanlıurfa’da STK ziyaretleri sürüyor

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    📷

    İbret levhaları asıldı - Bediüzzaman’dan, Yunus Emre’ye... Birçok vecize mezarlığı süslüyor

    Çiftçi BAĞ-KUR primini ödeyemiyor

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar

    13 yıl sonra ders zili çaldı

    Nisan ayına kadar kuraklık uyarısı

    53 yıllık usta mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

    Bu maaşla nasıl geçinelim?

    Altılı Masa mı, tekli koltuk mu?

    Almanya’da 2 bin mülteci çocuk kayıp

    Binlerce Srebrenitsa mağduru tazminat bekliyor

    Solunum yolu hastalıkları salgın boyutunda

    İsrail’in zihniyeti ‘ırkçı sömürgecilik’

    BOTAŞ: İran'dan gaz teslimatı yüzde 70 azaldı

    Beşiktaş, puanını 29'a yükseltti

    Sarıkamış Şehitlerini anma etkinliğinde salonun tavanı çöktü: 32 kişi tedavi altına alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın kuraklık ikazı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ya cemaat, ya da “sessuzluk”
    Mehmet KARA

    Seçim manevraları
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve yeni ve tarafsız cumhurbaşkanı
    Misbah ERATİLLA

    Nazillili Terzi Mehmet’in dramı
    Genel

    Haber siteleri de iktidarın borazanı olsun istiyorlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İsrail hapishanesinden 40 yıl sonra tahliye edildi
    Genel

    Türkiye demokrasi ve adaleti özledi
    Risale-i Nur'dan

    Lozan’ın içyüzü (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.