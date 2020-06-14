Beşiktaş'ta kim kalacak planını yapmıyorum

ANTALYASPOR ÖNÜNDE ALINAN YENİLGİYE TEPKİ GÖSTEREN TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN, “YURTDIŞINA GİDEN OYUNCULARI İYİ HAZIRLAYAMADIK” DEDİ.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın,özellikle ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi. Yalçın, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Bir şey yapmadık. Konsantre olmakta zorlandık. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Bazı maçlarda bu tür oyunlar çıkabilir." dedi. İkinci yarıda oyunu çevirebilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi: "Oyunu çevirmek için hamle yaptık. Baskılı oynadığımız, pozisyonlara girdiğimiz bir ikinci yarı oynadık. Çevirebilirdik ama fırsatları kullanamadık. Üzgünüz, beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıdaki performansı, kimliklerinin çok uzağındaydı. Futbolcularımızın oyun anlayışlarını çözmeye başladık. 'Kim kalmalı?' konusunda plan yapmaya başlayacağız. İstatistik önemli ama ben çok girmiyorum. Futbol skor oyunudur. Maçı kaybetmişsen, istatistiğin önemi yoktur. Daha fazla çalışıp, savunmada yaptığımız hataları ve rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Üç aylık süreçte yurtdışına giden oyuncularımız oldu. Onları hazırlamakta zorlandık."

HAMLELERİ İŞE YARAMADI

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri karşılığını bulmadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Güven Yalçın-Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby-Georges-Kevin N'Koudou değişikliği ile başladı. Beşiktaş, peş peşe pozisyonlar bulsa da skoru lehine çeviremedi. Antalyaspor maçı Beşiktaş’ın 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.