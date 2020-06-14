"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Beşiktaş'ta kim kalacak planını yapmıyorum

14 Haziran 2020, Pazar 12:00
ANTALYASPOR ÖNÜNDE ALINAN YENİLGİYE TEPKİ GÖSTEREN TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN, “YURTDIŞINA GİDEN OYUNCULARI İYİ HAZIRLAYAMADIK” DEDİ.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'a sürpriz bir şekilde 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın,özellikle  ilk yarıda ortaya konulan futbolu sert bir dille eleştirdi. Yalçın, "İlk yarı bizim için tamamen çöp niteliğindeydi. Bir şey yapmadık. Konsantre olmakta zorlandık. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Bazı maçlarda bu tür oyunlar çıkabilir." dedi.  İkinci yarıda oyunu çevirebilecek pozisyonlar bulduklarını kaydeden Yalçın, şunları söyledi: "Oyunu çevirmek için hamle yaptık. Baskılı oynadığımız, pozisyonlara girdiğimiz bir ikinci yarı oynadık. Çevirebilirdik ama fırsatları kullanamadık. Üzgünüz, beklemediğimiz bir sonuçtu. Beklenti içinde olduğumuz oyuncuların ilk yarıdaki performansı, kimliklerinin çok uzağındaydı. Futbolcularımızın oyun anlayışlarını çözmeye başladık. 'Kim kalmalı?' konusunda plan yapmaya başlayacağız. İstatistik önemli ama ben çok girmiyorum. Futbol skor oyunudur. Maçı kaybetmişsen, istatistiğin önemi yoktur. Daha fazla çalışıp, savunmada yaptığımız hataları ve rakibe verdiğimiz rahatlığı ortadan kaldırmalıyız. Üç aylık süreçte yurtdışına giden oyuncularımız oldu. Onları hazırlamakta zorlandık."

HAMLELERİ İŞE YARAMADI

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın hamleleri karşılığını bulmadı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıya Güven Yalçın-Adem Ljajic ve Abdoulay Diaby-Georges-Kevin N'Koudou değişikliği ile başladı. Beşiktaş, peş peşe pozisyonlar bulsa da skoru lehine çeviremedi. Antalyaspor maçı Beşiktaş’ın 4 maçlık yenilmezlik serisinin de sonu oldu. Medipol Başakşehir ile oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup olduktan sonra Trabzonspor ve Galatasaray ile berabere kalan Beşiktaş, Alanyaspor ve Ankaragücü'nü 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?

    'Bu bir uyandırma alarmı'

    Bingöl'deki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

    Oktay, deprem bölgesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Ordu'da otel inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

    Bingöl - Karlıova'da son durum?

    Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti... Bakan Koca uyardı!

    Milyonlarca çocuk, çocuk işçiliğine sürüklenebilir

    ‘Plastik yağmuru’ tabiatı tehdit ediyor

    Yeni sistem hukuk sorunlarını ağırlaştırdı

    Gerçek işsizlik oranı yüzde 23

    Düğünleri ertelenmesin

    Şükretmeyi öğrendik

    Küresel salgının merkezi ABD'den son gelişmeler?

    Denize girerken bu kurallara dikkat!

    Ayasofya ibadete açılsın

    DP’den Gökçek için suç duyurusu

    Kutsal mekanlarda tahrik devam ediyor!

    Balıkesir'den üzücü haber!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs vesvesesiyle “gem” vurmak mı istiyorlar?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Olmayan sûikasta onlarca idam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona korkusu
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetin emir için yapılması ne demektir?
    Genel

    Av. Bekir Berk’i rahmetle anıyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Dil, din, vatan münasebetine bakılmalı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın seksen-doksan cilt kitabı ezberlemesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.