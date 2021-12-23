Beşiktaş'ta moraller düzeliyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi 2-1 yendi.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. 3. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu alan Soner, meşin yuvarlağı Ndiaye'ye bıraktı. Bu oyuncu ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1. 31. dakikada Josef'in sağdan ortasında topla buluşan Oğuzhan, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Larin'e bıraktı. Larin ceza alanı içinde sol çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. 35. dakikada Tjanic'in sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Halil'in kontrol etmeye çalıştığı top daha sonra taca çıktı. 39. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kerim Alıcı ceza alanı içinde Montero'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada penaltı atışını kullanan Soner'in vuruşunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla topla buluşan Ghezzal rakiplerini geçip önünü açtıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 64. dakikada Larin'in pasıyla topla buluşan Batshuayi'nin sol çaprazdan sert şutunda, kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 72. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Pjanic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 77. dakikada Beşiktaş'ın rakip ceza alanı önünde kazandığı serbest atışı kullanan Ghezzal'in vuruşunda, top yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. 84. dakikada Ndiaye'nin ceza alanı içinde dönerek vuruşunda, kaleci Ersin son anda yatarak topu kontrol etti. 90. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Arslanagic'in kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti. 90+3. dakikada Tjanic'in ceza alanı içinde şutunda, top az farkla yandan auta çıktı. Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın Önder Karaveli yönetiminde yükselişi sürüyor Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan aldı. Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 ve Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Gol yeme serisi sürüyor Beşiktaş'ın ligdeki gol yeme serisi Göztepe karşısında da sürdü. Sezonun ilk 4 maçında gol yemeyen siyah-beyazlı takım, üst üste 14. maçta kalesinde gol gördü. Beşiktaş söz konusu 14 maçta toplam 27 gol yedi. Ersin ikinci kez penaltı kurtardı Göztepe'nin kazandığı penaltı atışında gole izin vermeyen kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon ikinci kez penaltı kurtardı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı evinde 2-1 yendiği maçta rakibinin kazandığı penaltıda Mustafa Muhammed'in vuruşunda başarılı bir kurtarış yapan 20 yaşındaki file bekçisi, Göztepe karşısında da 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun penaltı atışında gole izin vermedi. Siyah-beyazlı taraftarlar maç içinde ve sonunda Ersin lehine tezahüratta bulundu. Rosier ikinci kez kırmızı kart gördü Beşiktaş'ta ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Valentin Rosier bu sezon ikinci kez aynı durumla karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı ekibin Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Rosier, Göztepe karşılaşmasının 81. dakikasında takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 43. dakikasında sarı kart gören Rosier, 81. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Vida ve Arslanagic sakatlandı Karşılaşmanın 90. dakikasında Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş ceza alanı içinde topa hamle yapan Domagoj Vida ile Dino Hugo Arslanagic kafa kafaya çarpıştı. Her iki oyuncunun başında kanama oldu. Vida ve Arslanagic tedavilerinin ardından oyuna devam etti. Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve yardımcıları maçın bitişiyle saha kenarında büyük sevinç yaşadı. Karaveli maçın ardından sahaya girerek oyuncularını tek tek kutladı. Siyah-beyazlı taraftarlar da Önder Karaveli'ye büyük sevgi gösterisinde bulunarak tribünlere çağırdı. Tribünleri tek tek dolaşan Karaveli, gözyaşlarını tutamadı. Göztepe üst üste 3. yenilgisini aldı Göztepe ligde üst üste üçüncü kez mağlup oldu. Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Göztepe, 14 puanda kaldı. AA

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