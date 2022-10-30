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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Beşiktaş'tan 5 gollü 3 puan

30 Ekim 2022, Pazar 22:15
Süper Lig'in 12. haftasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup eden Beşiktaş, yeni teknik direktör Şenol Güneş'le çıktığı ilk maçta taraftarlarını mutlu etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti.

4. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Siyah-beyazlıların atağında kafalardan seken topu son olarak Saiss ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası içinde Weghorst'tan seken top Allyson'un eline çarptı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada Beşiktaş öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

 

16. dakikada ceza sahası sağ çizgisinden Salih Uçan'ın içeriye ortaladığı topu Weghorst göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

 

33. dakikada siyah-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Weghorst'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

43. dakikada Ümraniyespor gole yaklaştı. Del Valle sol tarafta meşin yuvarlağı Rosier'den kaparak orta yaptı, Avounou'nun kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

45. dakikada Masuaku'nun hatalı pasıyla başlayan Ümraniyespor atağında Popov'un pası sonrası topla buluşan Del Valle, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve farkı bire indirdi: 2-1

47. dakikada sağ kanatta kazandığı topla ceza sahasına giren Redmond'un sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Anıl Demir meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engellerken dönen topu önünde bulan Weghorst'un sert şutunda, Anıl bir kez daha gole engel oldu.

48. dakikada Beşiktaş yeniden farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan yapılan ortada Josef'in ceza sahası içine havalandırdığı topu iki hamlede önüne alan Tayyip Talha Sanuç bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-1

57. dakikada Ümraniyespor bir kez daha bire indirdi. Geraldo sağ kanattan hızla taşıdığı topu yerden ceza sahası içinde boş pozisyondaki Avounou'ya çıkardı. Avounou tek vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2

62. dakikada Beşiktaş dördüncü golü buldu. Redmond'un sağ kanattan arka direğe ortasında rakibinin üzerinden yükselen Cenk Tosun kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 4-2

78. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Gedson Fernandes'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Weghorst, kaleci Anıl Demir'i geçerek dar açısına rağmen sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu: 5-2

83. dakikada hızlı gelişen Ümraniyespor atağında Bettaieb'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok açıyı kapatarak topun ağlarla buluşmasını önledi.

86. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında savunmanın da hatasından faydalanan Weghorst ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.

Beşiktaş karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Şenol Güneş 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı

Puanını 22'ye yükselten siyah-beyazlı ekipte ikinci dönemine başlayan teknik direktör Şenol Güneş de 200. resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

Daha önceki döneminde Beşiktaş'ın başında 199 resmi müsabakaya çıkan Güneş böylelikle siyah-beyazlı takımında başındaki galibiyet sayısını da 117'den 118'e yükseltti.

Siyah-beyazlı taraftarların maç öncesinde çiçek atarak "hoş geldin" dediği teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmanın ardından oyuncularıyla birlikte Beşiktaş tribünlerini selamlarken maç sonu galibiyet üçlüsünü de çektirdi.

Cenk Tosun ilk 11'e golle döndü

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelir gelmez ilk 11'de forma verdiği Cenk Tosun, 2022-2023 sezonunda bu şansı iyi değerlendirdi ve 2 gol birden attı.

Eski teknik direktör Valerien Ismael döneminde oyuna sonradan dahil olan golcü oyuncu, 5. dakikada siyah-beyazlıların kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirirken, 62. dakikada skoru 4-2'ye getiren golü kaydetti.

Cenk Tosun bu sezon görev aldığı diğer maçlarda sadece bir gol kaydetmişti. Golcü oyuncu ayrıca, Wout Weghorst'un attığı ikinci golde de pası veren isim oldu.

Weghorst ilk kez duble yaptı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlı takımda ilk kez bir maçta birden fazla gol attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk golünü VavaCars Fatih Karagümrük karşısında atan Hollandalı futbolcu, Ümraniyespor karşısında attığı gollerle gol sayısını 6'ya yükseltti.

Demir Grup Sivassopr maçında attığı golün ardından 3 haftalık suskunluk yaşayan ve bunu geçen haftaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sonlandıran Weghorst, Ümraniyespor kalecisi Anıl Demir'i iki kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı oyuncu 90. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bıraktı.

Tayyip Talha Sanuç gollerine devam etti

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, siyah-beyazlı forma altında ikinci kez gol attı.

Savunmanın göbeğinde görev yapan siyah-beyazlı oyuncu, bu golle birlikte Beşiktaş'ta bu sezon ikinci, ligde ise 3. golünü kaydetti.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Tayyip Talha, ilk golünü bu takımda görev yaptığı dönemde Atakaş Hatayspor'a atarken, siyah-beyazlı formayla ilk kez Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandırmıştı.

Masuaku'nun hatası yine gole sebep oldu

HangiKredi Ümraniyespor'un 45. dakikada attığı golde siyah-beyazlı Arthur Masuaku'nun pas hatası dikkati çekti.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçta yanlış pas tercihiyle bordo-mavili takımın gol atmasına sebep olan Masuaku, Ümraniyespor karşısında da pasını rakibe kaptırarak kırmızı-beyazlıların hücuma çıkmasına sebep oldu. Masuaku'nun hatalı pasında topu kapan Umut Nayir, meşin yuvarlağı golü atan Del Valle ile buluşturdu ve Ümraniyespor ilk yarının son dakikasında skoru 2-1 yaptı.

Masuaku, ikinci yarının başında teknik direktör Şenol Güneş tarafından oyundan çıkarılırken, yerine Umut Meraş kalan 45 dakikalık bölümde görev yaptı.

Ümraniyespor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti sürdü

Süper Lig'in yeni takımlarından HangiKredi Ümraniyespor'un Beşiktaş mağlubiyetiyle ligdeki galibiyet hasreti de sürdü.

Ligdeki 11. maçında 8. kez mağlup olan Ümraniyespor, bu sezon sadece 3 maçtan berabere ayrılıp 3 puan alabildi.

Ümraniyespor üst üste ikinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

AA

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