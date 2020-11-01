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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Beşiktaş, tek golle 3 puana uzandı

01 Kasım 2020, Pazar 22:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti.

Rakibi karşısında zorlanan ve ilk yarıyı 0-0 berabere tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda Cyle Larin'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Geçen hafta da Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, bu sezon 3. galibiyetini aldı. Ligde ayrıca bir beraberlik ve iki yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a yükseltti.

Ligde üçüncü kez mağlup olan Yeni Malatyaspor ise 8 puanda kaldı.

Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini de elde etti.

Evindeki lig maçlarında Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemede ise Rio Ave ile oynadığı karşılaşmanın normal ve uzatma bölümünü 1-1 beraberlikle tamamlamıştı.

Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet hasretini de sonlandırdı.

Larin'den 4. gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi.

Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

Taraftarlardan Ljajic'e tepki

Yeni Malatyaspor maçında yedekler arasında yer alan Adem Ljajic, maç öncesi ısınmasındaki hareketleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarlar, saha kenarında elleri arkadan bağlı bir şekilde topla ısınma çalışması yapan Ljajic'e sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Welinton sakatlandı

Maçın son dakikalarında rakibin baskısı karşısında zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı.

Uzatma bölümlerinde hava topu mücadelesinde başına darbe alan Welinton, maçın bitiş düdüğü sırasında yer kaldı. Sağlık ekibi, bitiş düdüğünün ardından Welinton'a ilk müdahaleyi yaptı.

Yeni Malatyaspor cephesi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi oynamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş cephesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, moral açısından kazanmaları gereken bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirterek, "İleriye pozitif bakmak açısından önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Çok savunma yapan bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Yalçın, "Rakibi açmak için gol bulmak zorundaydık. Zaman zaman pozisyonlar bulduk. İkinci yarı attığımız gol kazanmamızı sağladı." diye konuştu.

Takımın yavaş yavaş kendini bulduğunu kaydeden Yalçın, "Performans ve oyun olarak iyiye gidiyoruz. Şablonu oturtmaya çalışıyoruz. Geçen sezona göre farklı bir kadro var, bu zaman alıyor. Şu anda o zamanı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İdeale yakın bir kadroyla oynadıklarını anlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Josef, Gökhan Töre, Hasic, N'Koudou yok. Bu oyuncuların katılımıyla daha alternatifli bir kadroya sahip oluruz. Ghezzal'i çıkarmayı düşünüyorduk ama sahaya koyacak oyuncu yoktu. Onu tutmak zorunda kaldık. Takım yüzde 60-70 hazır durumda görünüyor. Diğer oyuncular katıldığında daha alternatifli kadro olacak ve hamleleri farklı yapabiliriz."

Golcü sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Yalçın, "Aboubakar ve Larin gibi ön tarafta her an gol atabilecek önemli oyunculara sahibiz. Gol de atıyorlar. Oyuncularımız iyi bize çok maç kazandırırlar." ifadelerini kullandı.

Dorukhan Toköz'ün takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soruya Yalçın, "Dorukhan 25 yaşında, A Milli Takım oyuncusu. Biz de kullanıyoruz. Kontrat konusu başkan ve yönetimin işi. Ne zaman kontrat yapmak isterlerse yaparlar, mevzu beni aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic'in durumu

Adem Ljajic'in özel hayatına dikkat etmediği yönündeki eleştirilere yanıt veren Yalçın, şunları söyledi:

"Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Ne zaman güçlenirse, istediğimiz seviyeye gelirse, bizim istediğimiz mantalitede oynarsa Adem'i sahada görebiliriz. Bugün Oğuzhan'ı kullandık, Mensah'ı kullandık. Adem Ljajic yetenekli oyuncu. İstek olarak, güç olarak verim alacağımızı düşündüğümüz zaman sahada olacak. Şu anda düşünmüyoruz. Orada alternatif çok fazla. Orta saha kalabalık, orada formayı almak zor. Formayı almak için şartları zorlamanız lazım."

AA

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