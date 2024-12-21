Beşiktaş toparlanamıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişine devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oynadıkları son maça göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Alex Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Teknik sorumlu Topraktepe, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenildikleri karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre 4 değişikliğe gitti.

Serdar Topraktepe, Adana'da ilk 11'de tercih ettiği Masuaku, Oxlade-Chamberlain ve Can Keleş'i yedeğe çekti, Tayyip Talha Sanuç ise kırmızı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Topraktepe, bu futbolcuların yerine Uduokhai, Zaynutdinov, Muçi ve Gedson Fernandes'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.

Milot Rashica'nın yanı sıra kart cezalısı Tayyip Talha ve tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Ciro Immobile, müsabakanın kadrosuna dahil edilmedi.

İyileşen Uduokhai, 4 müsabaka sonra ilk 11'de

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Felix Uduokhai, 4 maç sonra formasına kavuştu.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile 28 Kasım'da yapılan mücadelede sakatlanan 27 yaşındaki stoper, ligde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 1 karşılaşmada görev yapamamıştı.

Muçi, 6 maçın ardından ilk 11'e döndü

Siyah-beyazlıların Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanan müsabakada ilk 11'de görev yapan Muçi, tüm kulvarlardaki son 6 maçın 3'ünde sakatlığı nedeniyle görev yapamadı. Ernest Muçi, diğer 3 mücadelede ise sonradan oyuna dahil oldu.

Gedson döndü, Zaynutdinov sol bekte görev aldı

Beşiktaş'ta kart cezasını tamamlayan Gedson Fernandes, ilk 11'deki yerini aldı.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Portekizli oyuncu, Adana Demirspor maçında görev yapamamıştı.

Siyah-beyazlı ekipte teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sergilediği performansla büyük eleştiri toplayan Masuaku'yu yedeğe çekti ve Alanyaspor karşısında sol bekte Bakhtiyor Zaynutdinov'u ilk 11'de tercih etti. Kazak oyuncu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında da oyuna girmişti.

Taraftar maça ilgi göstermedi

Siyah-beyazlı takımın Corendon Alanyaspor ile oynadığı maçta tribünlerin büyük kısmı boş kaldı.

Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta taraftarlar, karşılaşmaya ilgi göstermedi.

İlk yarı

5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.

25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı

82. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Rafa Silva, pasını yerden Semih Kılıçsoy'a verdi. Semih, penaltı noktası civarında topa istediği vuruşu yapamadı. Gedson Fernandes'in kale çizgisi önünde tamamlamak istediği meşin yuvarlak, savunmadan döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi

Maçın 5. dakikasında geri düşüp 7. dakikada beraberliği yakalayan siyah-beyazlı ekip, özellikle ikinci yarıda rakip kalede baskı kurdu.

Girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 26'ya yükselten siyah-beyazlılar, üst sıralara tırmanma şansını değerlendiremedi.

Son 8 maçta tek galibiyet

Beşiktaş, Süper Lig'de son 8 maçta tek galibiyetini Fenerbahçe'yi yenerek aldı.

Fenerbahçe galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e, ardından Adana Demirspor'a yenilen Kara Kartal, Alanyaspor'a da evinde puan kaybederek şampiyonluk yarışından uzaklaştıran 8 maçlık periyotta üçüncü beraberliğini aldı.

Söz konusu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, Göztepe ve Adana Demirspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor ve Corendon Alanyaspor maçlarında berabere kalarak toplam 3 puan çıkardı.

Ligdeki son 8 maçta 18 puan kaybeden Beşiktaş, bu puanların 8'ini evinde yitirdi.

Rafa Silva, ligde 7 maç sonra gol attı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, ligde 7 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların Alanyaspor karşısında geriye düştüğü golün hemen ardından rakip fileleri havalandıran Rafa Silva, takımını beraberliğe taşıdı.

Son golünü 9. haftada oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle sona eren Konyaspor maçında atan siyah-beyazlı futbolcu, ligde 4. golünü kaydetti.

Rafa Silva, bu sezon Alanyaspor ve Konyaspor'un yanı sıra Samsunspor ile Antalyaspor maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Tecrübeli oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Lugano ve Maccabi Tel Aviv'e gol atmıştı.

Alanyaspor'un golü VAR'a takıldı

Alanyaspor'un 31. dakikada Yusuf Özdemir'le bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Yapılan incelemede Yusuf Özdemir'e gol pasını veren Augusto'nun savunmanın arkasına atılan topa hareketlendiği sırada ofsaytta olduğu tespit edildikten sonra VAR merkezinden gelen uyarıyla gol geçerli sayılmadı.

Hasan Arat'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maç sırasında zaman zaman eski başkan Hasan Arat'ın aleyhine tezahürat yaptı.

Arat'a tepki gösteren siyah-beyazlı futbolseverler, Bakhtiyor Zaynutdinov'un yerine 70. dakikada oyuna giren Arthur Masuaku'yu da ıslıkla protesto etti.

Masuaku'ya tepkilerin devam etmesi üzerine stat hoparlöründen "Arkadaşlar takımı destekleyin" şeklinde anons yapıldı.

Maçın son bölümünde ise Beşiktaşlı taraftarlar, "Formayı çıkarın gidin" diye futbolculara tepki gösterirken Alanyasporlu oyuncuları alkışladı.

Sami Uğurlu yine kaybetmedi

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a yine mağlup olmadı.

Teknik direktör olarak siyah-beyazlı takıma karşı 5 kez rakip olan Uğurlu, bu maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Tüm galibiyetlerini Kasımpaşa'nın başındayken alan Uğurlu, siyah-beyazlı ekibe karşı tek puan kaybını ise Alanyaspor'un kulübesindeyken yaşadı.

"Arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyamadık"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan, Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, "Kazanamadığımız için üzgünüz. Arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyamadık. Pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlıların idari açıdan yaşadığı sıkıntıların futbol takımını olumsuz etkilediğini belirten Halim Okta, "Oyuncuları motive etmek çok zor. Skorların kötü olması da onları olumsuz etkiliyor. Neler olduğunu biliyorlar ve motivasyonları oldukça düşük." diye görüş belirtti.

Karşılaşmanın 70. dakikasında oyuna alındıktan sonra taraftarların tepki gösterdiği Arthur Masuaku'ya ilişkin bir soruyu Okta, "Masuaku, Zaynutdinov'un sakatlığı nedeniyle çıkmak istediği için oyuna alındı." şeklinde yanıtladı.

Halim Okta, lige verilen arada duran toplarda yaşadıkları sıkıntıyı mutlaka çözeceklerini kaydetti.

"Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık"

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

Karşılaşmanın gollerle başladığını belirten Sami Uğurlu, "Öne geçtikten sonra oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk. İki dakika sonra gol yedik ve bu da maçın yeniden başlamasına neden oldu. Mert Günok'un vurduğu uzun topların ardından geçiş yapmayı planlamıştık. Bu, çok fazla efor istiyor. Kolay değil. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık." ifadelerini kullandı.

Oynamak istedikleri oyunun çok fazla enerji istediğini vurgulayan Uğurlu, "Transfere ihtiyacımız var. Oyunun birinci ve üçüncü bölümlerini çok dinamik oynamamız gerekiyor. Bu oyun riskli ama seviyoruz. Bu oyunu Kasımpaşa'da da çok fazla oynattım. Bu oyunla bire bir mücadelenizi verebiliyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde biraz zamana ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci bölgede yaptıklarımızı üçüncüyle birleştirebilirsek çok farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Üç puan alarak bu serinin devam etmesini istiyordum. Üç puana çok fazla ihtiyacımız vardı. İyi mücadelemizi daha yukarılara taşıyabilirsek sıralamadaki yerimizi alabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.